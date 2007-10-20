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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۶

عین اللهی به مهر خبر داد:

افزایش فرصت‌های مطالعاتی خارجی اساتید / ابلاغ آئین نامه ارتقاء

افزایش فرصت‌های مطالعاتی خارجی اساتید / ابلاغ آئین نامه ارتقاء

معاون وزیر بهداشت گفت: افزایش تعداد فرصت های مطالعاتی خارج از کشور مد نظر وزارت بهداشت قرار دارد و معاونین آموزشی تشویق شده اند که اعضای هیئت علمی خود را برای دوره های علمی هدف دار و مبتنی بر حل نیاز کشور و موثر در ارتقای علمی اساتید، اعزام کنند.

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ایجاد زمینه برای فرصت های مطالعاتی داخل و خارج برای ارتقاء بعد علمی اعضای هیئت علمی خبر داد و گفت: اعضای هیئت علمی دانشگاه ها باید با یکدیگر ارتباطات علمی گسترده ای داشته باشند که به همین منظور فرصت های مطالعاتی داخل کشور برای اعضای هیئت علمی دانشگاه های مناطق محروم گسترش می یابد و ارتباطات بین المللی و خارجی نیز برای همه اعضای به خوبی فراهم شده است.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد : هیئت علمی مهمترین عامل در آموزش محسوب می شود و از این رو معاونت آموزشی وزارت بهداشت رسیدگی به اعضای هیئت علمی، ارتقاء علمی آنها و تضمین کیفیت تدریس آنها را در دستور کار خود قرار داده است.

ابلاغ آئین نامه ارتقاء هیئت علمی در ماه آینده
وی در خصوص تکمیل آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی یاد آور شد: آئین نامه ارتقا به زودی ابلاغ می شود و تاکنون نیز به دلیل انجام نظرسنجی مداوم سعی شده با جمع آوری پیشنهادات دانشگاهها آئین نامه پخته تر شود.

ارائه تسهیلات به اعضای هیئت علمی فعال علوم پزشکی
معاون آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت گفت: اعضای هیئت علمی به دو گروه فعال و نیمه فعال علوم پزشکی طبقه بندی می شوند و وزارت بهداشت تسهیلات بیشتری برای اعضای هیئت علمی فعال که حضور بیشتری در محیط آموزشی دارند تخصیص می دهد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت ارائه تسهیلات به اعضای هئیت علمی دانشگاهها را در دو سطح استانی و وزارتخانه برشمرد و  به مهر گفت: هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی در استان خود می توانند با توجه به شرایط همان استان تسهیلاتی مانند زمین و امکانات مختلف را به اعضای هیئت علمی خود ارائه دهند.

وی اضافه کرد: بخش دیگر تسهیلات کشوری محسوب می شود که معاونت آموزشی در حال جمع بندی آن است که برای این کار نیازی به طبقه بندی اعضای هیئت علمی به فعال و نیمه فعال است.

کد مطلب 571390

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