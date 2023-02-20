کشف ۱۱قبضه سلاح گرم ازمتخلفین محیط زیستی/۳۰ پرونده قضایی تشکیل شد

روح الله عزیزی دژکوه در گفتگو با خبرنگار مهر به اقدامات یازده ماه سال جاری پرداخت و افزود: ما به عنوان خادمین مردم وظیفه داریم در امر حفاظت از طبیعت و حیات وحش که امانتی است در دست ما، شبانه روز تلاش کنیم و مردم نیز حق دارند نسبت به وضعیت طبیعت خود مطلع شوند.

وی تصریح کرد: محیط زیست بعنوان یک دستگاه حاکمیتی همزمان در دو حوزه محیط طبیعی که شامل حفاظت از طبیعت و هر آنچه در آن است و محیط انسانی که شامل نظارت بر فعالیت صنایع، کارخانجات، واحدهای تولید خدماتی، وضعیت پسماند و آلودگی‌ها نظارت دارد و فعالیت می‌کند.

عزیزی دژکوه با اشاره به ارائه گزارش در حوزه محیط طبیعی شهرستان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در مناطق تحت مدیریت و آزاد با همکاری مردم ۴۲ نفر متخلف شکار و صید را دستگیر و به مراجع قضائی معرفی کرده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهگیلویه گفت: در همین راستا ۳۰ فقره پرونده تخلف در حوزه‌های شکار و صید، تعلیف غیر مجاز احشام و تخریب و تصرف اراضی تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شد.

عزیزی دژکوه بیان داشت: از مجموع این ۳۰ پرونده، تعداد ۱۲ فقره منجر به محکومیت متخلفین و مابقی نیز در حال رسیدگی در محاکم قضائی است.

رئیس محیط زیست کهگیلویه افزود: در همین راستا ۱۱ قبضه سلاح مجاز و غیر مجاز نیز از متخلفین کشف و به همراه سایر آلات مکشوفه به مراجع قضائی ارسال شده تا تعیین تکلیف شود.