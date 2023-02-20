قوانین پرستاری در برخی سازمان ها اجرا نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا عزیزی، در نشست هم‌اندیشی با مدیران پرستاری نیروهای مسلح اظهار کرد: اهمیت و نقش پرستاری در بحران‌ها و جنگ‌ها بیش از پیش نمایان می‌شود و در همین راستا و با مطالعه تاریخچه پرستاری به ویژه در قرن نوزدهم و در جنگ کریمه شروع پرستاری نوین در دنیا را داریم و در جنگ‌های جهانی و در شرایط فعلی هم بحران کووید؛ این نقش و سیمای حرفه‌ای نمود بیشتری پیدا کرد و اوج این هنرنمایی و نقش آفرینی در طول تاریخ در حادثه عظیم بشریت یعنی وقایع کربلا بود که بزرگ پرستار جهان اسلام حضرت زینب کبری (س) آن را نشان داد.

وی بیان داشت: جمعیت قابل توجهی از پرستاران شاغل در کشور در بخش‌های مختلف نیروهای مسلح فعالیت می‌کنند. پرستاری در بیمارستان‌های میلیتاری با بیمارستان‌های سیویل شرایط خاص و متفاوتی دارد و این عزیزان که در سازمان‌های مختلف نیروهای مسلح و شرایط چندگانه شاغل هستند و به دلیل انجام خدمت در حوزه پرستاری نظامی و مراقبت‌های مربوطه و حضور در بحران‌های مختلف مانند خدمات مردم یاری، سیل، زلزله و…، نیاز به نگاهی ویژه دارند.

عزیزی افزود: یکی از اولویت‌های ما همین مسئله بوده که به همکاران در حوزه نیروهای مسلح توجه ویژه‌ای داشته باشیم. اکنون وظیفه ما به عنوان مدیران پرستاری این است که با همکاری یکدیگر مشکلات همکاران خود را رفع کنیم.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری ادامه داد: در اجرای قوانینی از جمله قانون ارتقای بهره‌وری در نیروهای مسلح، مشکلات و عقب‌ماندگی‌های بسیاری وجود داشت و هنوز هم در بسیاری از سازمان‌ها این قانون اجرا نمی‌شود، اما در این دوره با حضور شخصیت‌های برجسته در رأس سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری وزارت بهداشت، شاهد این هستیم که اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، در برخی از بیمارستان‌های نیروهای مسلح شروع شده است و یا در آستانه شروع شدن است؛ البته این قانون در برخی بیمارستان‌ها اجرا نشده که امیدواریم با هماهنگی‌های بیشتر، بتوانیم اجرای این قانون را عملیاتی کنیم.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری به همکاری و همراهی بسیار خوب اداره بهداشت، امداد و درمان ستاد کل نیروهای مسلح و کارگروه پرستاری این مجموعه برای رفع مشکلات پرستاران شاغل در ارتش، سپاه، فراجا و ودجا اشاره کرد و افزود: امیدواریم با برگزاری چنین نشست‌هایی قدم‌های مثبتی برای حل چالش‌های همکاران شاغل در حوزه نیروهای مسلح بر داریم.