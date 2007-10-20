امیدهای فوتسال یک روز قبل از بازی با اندونزی به ماکائو می رسند

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدا قرار بود تیم فوتسال امید ایران همچون دیگر تیم های اعزامی کشورمان به بازیهای سالنی آسیا مستقیما از تهران به ماکائو اعزام شود اما بنا به دلایلی نامعلوم نحوه اعزام این تیم به محل برگزاری دومین دوره بازیهای سالنی آسیا تغییر کرد.

براین اساس تیم فوتسال امید ایران روز سه شنبه اول آبان ماه تهران را به مقصد بانکوک تایلند ترک می کند و پس از یک روز اقامت در این شهر به ماکائو خواهد رفت.

بدین ترتیب کاروان تیم فوتسال امید ایران روز پنجشنبه سوم آبان ماه وارد ماکائو می شود و روز جمعه چهارم همین ماه در نخستین بازی خود در مسابقات فوتسال بازی های داخل سالن آسیا برابر اندونزی صف آرایی می کند.

دومین دوره بازیهای داخل سالن قهرمانی آسیا از 3 تا 12 آبان ماه جاری در شهر ماکائو برگزار خواهد شد و کشورمان با 140 ورزشکار در 16 رشته آقایان و 5 رشته بانوان در این دوره از بازیها حضور خواهد داشت.