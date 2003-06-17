ناهماهنگي در اجراي برنامه ها روند توسعه صنعت را كند كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس سازمان گسترش ونوسازي وزارت صنايع ومعادن روز سه شنبه در همايش شوراي فرهنگ وصنعت گفت: با توجه به اهميت نظم پذيري در برنامه ريزي ، اجرا و توليد در توسعه يافتگي كشورها، نبود اين نظم در جوامع كمتر توسعه يافته مانعي فرهنگي براي توسعه صنعت محسوب مي شود.

رضا ويسه ، رفتارهاي فرهنگي را ناشي از باورهاي فرهنگي ذكر كرد و افزود: اصلاح موانع فرهنگي و ايجاد تعامل ميان باورهاي فرهنگي و فرهنگ صنعتي به عنوان پيش نياز توسعه صنعتي در كشور ضروري است.

وي افزود: مطالعات انجام شده دو سال گذشته در سازمان مديريت صنعتي براي بررسي محيط كسب و كارنشان مي دهد كه ايران از 50 كشور مورد مطالعه از نظر شرايط نامناسب محيط كار در رديف آخر قرار گرفت .

وي گفت: در شرايطي كه محيط كسب و كار و عناصر موثر بر آن فضاي تحرك را ايجاد نكند نمي توان انتظار داشت محور سوم توسعه يعني عمليات بنگاهي در راستاي تحقق رشد توسعه اقتصاد و صنعت موفق باشد.

وي،فرهنگ سازي را يكي از عوامل پنهان و موثر براي ايجاد محيط مناسب كسب و كار دانست و افزود: مطالعه روند توسعه صنعت در كشورهاي پيشرفته حاكي از تعامل صنعت و سازوكارهاي فرهنگي است.

ويسه ، خلاقيت و نوآوري، نگرش علمي و روشنمند، رقابت مداري، تلقي كار به عنوان يك ارزش، مديريت زمان، كار گروهي، نظم پذيري و منزلت جايگاه افراد را از مهمترين رفتارهاي فرهنگي تاثير گذار بر توسعه صنعت برشمرد.