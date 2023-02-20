به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده در دیدار رئیس بهزیستی هرمزگان که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، با اشاره به اهمیت موضوع اعتیاد و اثرگذاری آن بر جامعه، اظهار داشت: گسترش اعتیاد و مواد مخدر، آسیب‌های اجتماعی متعددی در پی دارد؛ به‌همین جهت لازم است که برنامه‌ریزی وارد حوزه پیشگیری شد تا ضمن صرف هزینه کمتر نسبت به درمان، شاهد تاثیرگذاری بیشتری در جامعه باشیم‌.

وی، با اشاره به اهمیت نقش فرهنگ‌سازی در پیشگیری از بروز اعتیاد، عنوان کرد: صرف هزینه‌های سنگین در بخش‌های درمان حوزه اعتیاد، راه حل مسئله نیست و باید اقدامات پیشگیرانه و نرم مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه مقدس امامت، ابراز کرد: ائمه جمعه سطح شهرستان‌ها و امامان جماعات که در سطح مساجد، محلات و روستاها فعالیت می‌کنند، ظرفیت بسیار خوبی برای انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی در حوزه اعتیاد محسوب می‌شوند.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم که برنامه‌های سازمان بهزیستی در حوزه پیشگیری از بروز اعتیاد با همکاری شبکه مقدس امامت شهرستان‌ها، امامان مساجد و امامان جماعات محلات سراسر استان هرمزگان اجرا شود تا شاهد افزایش ضریب نفوذ و افزایش اثربخشی فعالیت‌ها باشیم.

وی افزود: همکاری سازمان بهزیستی با طلاب طرح هجرت حوزه‌های علمیه، مرکز رسیدگی به امور مساجد و سازمان تبلیغات اسلامی می‌تواند در حوزه پیشگیری از بروز اعتیاد در جامعه اتفاقات بزرگی را رقم بزند.

در پایان نشست، معاون سازمان بهزیستی کشور دستور تامین اعتبار طرح پیشنهادی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و دستور اجرای این طرح به صورت پایلوت در استان هرمزگان و سپس سراسر کشور را صادر کرد.