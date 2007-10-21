چهار تونل ضدعفونی در آذربایجان غربی احداث می شود

کامیار داهیم در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این تونل های ضدعفونی در پایانه بازرگان، پلدشت، سروی ارومیه و پیرانشهر احداث می شوند که هم اکنون مطالعات آنها به پایان رسیده و در مرحله واگذاری زمین هستند.

وی اعتبارات این طرح ها را پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری اعلام کرد و اظهار داشت: امسال نیز برای تجهیز این تونل های ضدعفونی، سه میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

داهیم همچنین از ساخت مجهزترین آزمایشگاه دامپزشکی شمال غرب کشور در خوی خبر داد و اظهار داشت: این آزمایشگاه در یک هزار و 100 متر مربع زیربنا احداث می شود و هم اکنون از 40 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

مدیرکل دامپزشکی استان بیان داشت: این آزمایشگاه شامل چندین آزمایشگاه تخصصی در مورد زنبور عسل و دام و طیور است که امسال برای تکمیل آن سه میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

این مسئول پیش بینی کرد: این طرح سال آینده آماده بهره برداری شود.