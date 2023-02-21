رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات قهرمانی کشور در رشته تای کیک بوکسینگ در تاریخ ۲۸ و ۲۹ بهمن‌ماه به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد.

مربی تیم کیک بوکسینگ خراسان شمالی در ادامه به نتایج انفرادی اشاره کرد و گفت: آرتان رحمانی، محمد مهدی علینیا، شاهین جهان، امیرحسین امانی و ماهان آذری موفق به کسب مدال طلا شدند.

وی افزود: علی علی آبادی، محمد سلاخی و پارسا پرتوی‌راد موفق به کسب مدال نقره شدند.

رحمانی گفت: امیرعلی قربانی، ابوالفضل نیستانی، علی اصغر محمدی، رضا درتومی و محمد طاها روشن دل مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کردند.

مربی تیم بوکسینگ خراسان شمالی گفت: در پایان این رقابت‌ها امیرحسین امانی نیز به کمربند طلایی دست پیدا کرد.