به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی خبر از ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان همزمان با روزهای پایان هفته جاری خبر می‌دهند سامانه کم فشار بارشی که تا روز یکشنبه هفته آینده در استان باقی خواهد ماند و به مرور از مناطق شرقی خارج می‌شود.

یکی از ویژگی‌های این سامانه بارشی این است که دمای هوا در روزهای ورود این سامانه بارشی کاهش چشم گیر پیدا نخواهد کرد. از سوی دیگر سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد از وزش باد شدید از روز سه شنبه تا پایان بعد از ظهر چهارشنبه در مرکز کشور خبر داده که در مناطق مستعد همراه با خیزش گرد و خاک است.

این سامانه همچنین روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز به استان سمنان وارد خواهد شد.

وزش باد شدید

بر این اساس از فردا در آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز، تهران، سمنان، مرکزی، کرمان، شمال سیستان و بلوچستان، شرق خراسان رضوی، شرق خراسان جنوبی، یزد و روز چهارشنبه در تهران، سمنان، جنوب خراسان رضوی باد شدید خواهیم داشت،

آسمان سمنان برای فردا صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد شدید پیش بینی شده است برای مرکز استان از روز پنجشنبه کم کم ابرناکی هوا را خواهیم داشت و سامانه کم فشار و بارشی در شامگاه پنجشنبه و صبح جمعه به صورت کامل در این شهرستان استقرار خواهد یافت.

شرایطی که در شاهرود نیز مشابه آن دیده می‌شود. این شهرستان هم آخر هفته‌ای بارشی و ابری را پشت سر خواهد گذاشت. بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای ۲۴ ساعت آتی ۱۳ و سه درجه بالای صفر خواهد بود که در روز پنجشنبه و همزمان با ورود سامانه کم فشار بارشی به ۱۳ درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفر تغییر خواهد کرد.

دما تغییری نمی‌کند

بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان برای امروز ۱۲ درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر اعلام شده که از روز پنجشنبه با ورود سامانه کم فشار بارشی به ۱۴ درجه بالای صفر و صفر، تغییر خواهد کرد. همانطور که در بالا نیز ذکر شد ورود سامانه کم فشار بارشی چندان تغییری در دمای هوا پدید نخواهد آورد.

در گرمسار فردا آسمان غبار آلود و همراه با آلاینده‌ها است کیفیت هوای گرمسار و سمنان از فردا به صورت محسوسی پایین خواهد آمد اما به امروز این وضعیت بهتر خواهد شد شرایط همچنین در ایوان کی نیز مشابه است.

طی ۴۸ ساعت آتی جوی پایدار در استان سمنان شاهد خواهیم بود و در نیمه غربی نواحی مرکزی و صنعتی استان افزایش نسبی غلظت غبار، آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا را خواهیم داشت همچنین از فردا تا روزهای پایان هوا، دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت اما این روند با ورود سامانه کم فشار بارشی متوقف می‌شود.

طی ۲۴ ساعت گذشته مجن با ۹ درجه زیر صفر سردترین و ایوان کی با بیشینه دمای هوای ۱۳ درجه بالای صفر گرم‌ترین نقاط استان سمنان بوده است.