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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۵۵

"موهونگ یان" اندیشه صلح جویی را در مثنوی بررسی می کند

بانو "موهونگ یان" مولاناپژوه چینی با حضور در جمع میهمانان کنگره بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولوی به ایراد سخنرانی و ارائه مقاله درباره اندیشه صلح‌جویی در مثنوی معنوی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری کنگره بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا، ابوالحسن خلج منفرد رییس کمیته بین‌الملل این کنگره گفت: موهونگ یان که در سال 1982 تحصیل زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه پکن را آغاز کرده و در 1990 با اخذ فوق لیسانس از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شده است، ترجمه شماری از آثار تابناک نامداران ادبیات کلاسیک ایران را در کارنامه دارد. ترجمه و انتشار دفتر اول، دوم و ششم مثنوی مولوی و رباعیات خیام در کنار تالیف بیش از 30 عنوان مقاله با موضوع‌هایی نظیر مقایسه رباعیات فارسی و چینی، زیبایی اندیشه عرفانی در اشعار کلاسیک فارسی، بررسی معنی «یار» و «می» در اشعار عرفانی فارسی، بخشی از تلاش های این مولانا پژوه است.

خلج منفرد افزود: موهونگ یان همزمان با آغاز برنامه‌های کنگره بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا از ششم و هفتم آبان ماه در سالن اجلاس سران کنفرانس اسلامی در تهران و هفتم و هشتم آبان در دانشگاه تبریز حضور خواهد داشت.

یان متولد ماه می 1966 است و اکنون در آکادمی علوم اجتماعی پکن اشتغال دارد. ترجمه برگزیده‌ای از اشعار و داستان‌های معاصر ایران، بوف کور صادق هدایت و شازده احتجاب هوشنگ گلشیری از جمله آثار اوست.

کد مطلب 571410

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