به گزارش خبرگزاری مهر، سید سجاد راستخانه در سخنان، اظهار داشت: در ادامه روند تجهیز و بازطراحی کتابخانه مرکزی خرم‌آباد، به منظور تأمین منابع مکتوب این کتابخانه تعداد دو هزار و ۱۱۷ نسخه کتاب به عنوان سومین سهمیه از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور وارد استان شد و در انبار کتابخانه مرکزی مستقر شده است.

وی، گفت: کتاب‌های ارسالی در قالب ۵۳ بسته بوده که شامل عناوین مختلف در موضوعات گوناگون است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان، بیان داشت: پیش از این نیز طی دو مرحله حدود ۱۵ هزار جلد کتاب از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان سهمیه اولیه برای کتابخانه مرکزی خرم‌آباد اختصاص شده بود که به همت کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان خرم آباد بخش عمده‌ای از این کتاب‌ها ثبت و مابقی نیز در حال ثبت و آماده‌سازی هستند.

راستخانه، افزود: پس از تکمیل فاز اول ساختمان کتابخانه مرکزی خرم‌آباد با مساعدت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور فرآیند بازطراحی و تجهیز آن آغاز و کمیته‌های افتتاح این پروژه عظیم فرهنگی در استان تشکیل شده است و به صورت همزمان روند تجهیز سایر بخش‌های کتابخانه و جذب نیروی کتابدار آن نیز در حال انجام است.