به گزارش خبرگزاری مهر، سید عماد شاهرخی در سخنانی با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در زمینه تأمین گوشت قرمز مورد نیاز مردم در لرستان وجود ندارد، اظهار داشت: با توجه به نوسانات افزایشی در قیمت گوشت قرمز و اهتمام ویژه دولت در تأمین سبد پروتئین خانوار با قیمت مناسب، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به توزیع گسترده گوشت قرمز منجمد گوسفند و گوساله کرده است.

وی، عنوان کرد: در این راستا با توجه به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان نیز به تبع در این حوزه اقداماتی انجام داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: تاکنون ۲۵۰ تن گوشت قرمز منجمد گوسفندی و گوساله در مراکز و فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان عرضه شده است و تا پایان اسفند ۵۰۰ تن دیگر توزیع می‌شود.

شاهرخی، بیان داشت: بازرسان تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی لرستان از قصابی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان بازدید کردند و برای قصابان متخلف نیز پرونده تشکیل دادند.

وی، گفت: همچنین تذکرات لازم در خصوص رعایت نرخ توافقی قیمت گوشت قرمز اعلام شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: در حال حاضر بازار گوشت روزهای آرامی را سپری می‌کند، گوشت گرم و منجمد به اندازه کافی در میادین و بازار وجود دارد و هیچ گونه کمبودی در این راستا وجود ندارد.

شاهرخی با بیان اینکه با ذخیره‌سازی مناسب و تمهیدات اندیشیده شده در ماه پایانی سال و ماه رمضان مشکلی در خصوص گوشت قرمز مشاهده نخواهد شد، گفت: به دلیل عرضه و توزیع بسیار مناسب، در سراسر استان، گوشت به و فور و به هر میزان که بازار کشش داشته باشد برای عرضه وجود دارد.

وی، ادامه داد: توزیع گوشت‌های وارداتی منجر به ثبات بازار و جلوگیری از روند افزایش قیمت شده و همواره سعی و تلاش بر آن است که کالا با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه عرضه گوشت قرمز در استان ساماندهی شده و تحت نظارت کامل انجام می‌شود، عنوان کرد: هیچ گونه کمبودی از لحاظ گوشت قرمز در استان وجود ندارد و مراکز و فروشگاه‌های عرضه کننده همگی در حال فعالیت هستند.

شاهرخی، بیان داشت: هدف از این اقدام، تنظیم بازار و کمک به اقتصاد خانوار برای تأمین سبد پروتئینی با توجه به افزایشی بودن قیمت گوشت گرم گوسفند و گوساله در کشور و نیز در استان لرستان است.

وی، تاکید کرد: بازدید و نظارت از مراکز و فروشگاه‌های عرضه کننده گوشت قرمز و انتشار اخبار در رسانه ملی، پایگاه‌های خبری استانی، خبرگزاری‌های کشوری و به تبع در کانال وزارت جهاد کشاورزی باعث شده است تا آرامش بر بازار گوشت قرمز حاکم شود.