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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱:۱۸

رئیس جهاد کشاورزی لرستان مطرح کرد؛

نظارت بر مراکز و فروشگاه‌های عرضه کننده گوشت قرمز در لرستان

نظارت بر مراکز و فروشگاه‌های عرضه کننده گوشت قرمز در لرستان

خرم‌آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به نظارت بر مراکز و فروشگاه‌های عرضه کننده گوشت قرمز در این استان، از تشکیل پرونده تخلفاتی برای قصابان متخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عماد شاهرخی در سخنانی با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در زمینه تأمین گوشت قرمز مورد نیاز مردم در لرستان وجود ندارد، اظهار داشت: با توجه به نوسانات افزایشی در قیمت گوشت قرمز و اهتمام ویژه دولت در تأمین سبد پروتئین خانوار با قیمت مناسب، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به توزیع گسترده گوشت قرمز منجمد گوسفند و گوساله کرده است.

وی، عنوان کرد: در این راستا با توجه به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان نیز به تبع در این حوزه اقداماتی انجام داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: تاکنون ۲۵۰ تن گوشت قرمز منجمد گوسفندی و گوساله در مراکز و فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان عرضه شده است و تا پایان اسفند ۵۰۰ تن دیگر توزیع می‌شود.

شاهرخی، بیان داشت: بازرسان تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی لرستان از قصابی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان بازدید کردند و برای قصابان متخلف نیز پرونده تشکیل دادند.

وی، گفت: همچنین تذکرات لازم در خصوص رعایت نرخ توافقی قیمت گوشت قرمز اعلام شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: در حال حاضر بازار گوشت روزهای آرامی را سپری می‌کند، گوشت گرم و منجمد به اندازه کافی در میادین و بازار وجود دارد و هیچ گونه کمبودی در این راستا وجود ندارد.

شاهرخی با بیان اینکه با ذخیره‌سازی مناسب و تمهیدات اندیشیده شده در ماه پایانی سال و ماه رمضان مشکلی در خصوص گوشت قرمز مشاهده نخواهد شد، گفت: به دلیل عرضه و توزیع بسیار مناسب، در سراسر استان، گوشت به و فور و به هر میزان که بازار کشش داشته باشد برای عرضه وجود دارد.

وی، ادامه داد: توزیع گوشت‌های وارداتی منجر به ثبات بازار و جلوگیری از روند افزایش قیمت شده و همواره سعی و تلاش بر آن است که کالا با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه عرضه گوشت قرمز در استان ساماندهی شده و تحت نظارت کامل انجام می‌شود، عنوان کرد: هیچ گونه کمبودی از لحاظ گوشت قرمز در استان وجود ندارد و مراکز و فروشگاه‌های عرضه کننده همگی در حال فعالیت هستند.

شاهرخی، بیان داشت: هدف از این اقدام، تنظیم بازار و کمک به اقتصاد خانوار برای تأمین سبد پروتئینی با توجه به افزایشی بودن قیمت گوشت گرم گوسفند و گوساله در کشور و نیز در استان لرستان است.

وی، تاکید کرد: بازدید و نظارت از مراکز و فروشگاه‌های عرضه کننده گوشت قرمز و انتشار اخبار در رسانه ملی، پایگاه‌های خبری استانی، خبرگزاری‌های کشوری و به تبع در کانال وزارت جهاد کشاورزی باعث شده است تا آرامش بر بازار گوشت قرمز حاکم شود.

کد مطلب 5714113

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