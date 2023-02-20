به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی در سخنانی، اظهار داشت: در پی وقوع یک مورد نزاع دسته جمعی در خرم آباد، بلافاصله مأموران انتظامی این شهرستان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی، افزود: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی سه عامل درگیری و نزاع دسته جمعی را در این شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد با بیان اینکه متهمان علت و انگیزه درگیری را اختلافات شخصی عنوان کردند، گفت: پلیس اجازه نمی‌دهد هنجارشکن نظم و امنیت عمومی را خدشه دار کنند و به شدت با آنان برخورد قانونی خواهد کرد.