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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱:۲۵

فرمانده انتظامی خرم‌آباد خبر داد؛

دستگیری عوامل نزاع دسته‌جمعی در خرم‌آباد

دستگیری عوامل نزاع دسته‌جمعی در خرم‌آباد

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری سه عامل نزاع دسته‌جمعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی در سخنانی، اظهار داشت: در پی وقوع یک مورد نزاع دسته جمعی در خرم آباد، بلافاصله مأموران انتظامی این شهرستان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی، افزود: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی سه عامل درگیری و نزاع دسته جمعی را در این شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد با بیان اینکه متهمان علت و انگیزه درگیری را اختلافات شخصی عنوان کردند، گفت: پلیس اجازه نمی‌دهد هنجارشکن نظم و امنیت عمومی را خدشه دار کنند و به شدت با آنان برخورد قانونی خواهد کرد.

کد مطلب 5714115

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