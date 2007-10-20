ایران در اولین بازی به مصاف اندونری می رود

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی رقابت های بین المللی بسکتبال کشورمالزی انجام شد و بر اساس آن تیم ملی کشورمان که با ترکیب جوانان راهی این مسابقات شده است در گروه یک با تیم های اندونزی، تایلند و فیلیپین هم گروه شد. درگروه دو این رقابت ها نیز تیم های سنگاپور، چین و هند به همراه تیم میزبان با یکدیدگر دیدارهای مرحله مقدماتی را انجام می دهند.

تیم جوانان کشورمان دراولین بازی گروه یک فردا به مصاف نماینده اندونزی می رود و در روزهای دوشنبه و سه شنبه نیزدیدارهای خود را به ترتیب مقابل تایلند و فیلیپین انجام می دهد.

در پایان مرحله مقدماتی تورنمنت بین المللی مالزی چهار تیم برتر برای کسب عنوان برتر در دور دوم با یکدیگر پیکار می کنند.