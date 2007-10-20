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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۵۹

/تورنمنت بسکتبال مالزی/

ایران در اولین بازی به مصاف اندونری می رود

ایران در اولین بازی به مصاف اندونری می رود

تیم بسکتبال جوانان کشورمان در مرحله مقدماتی رقابت های بین المللی مالزی با تیم های اندونزی، تایلند و فیلیپین همگروه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی رقابت های بین المللی بسکتبال کشورمالزی انجام شد  و بر اساس آن تیم ملی کشورمان که با ترکیب جوانان راهی این مسابقات شده است در گروه یک با تیم های اندونزی، تایلند و فیلیپین هم گروه شد. درگروه دو این رقابت ها نیز تیم های سنگاپور، چین و هند به همراه تیم میزبان با یکدیدگر دیدارهای مرحله مقدماتی را انجام می دهند.  

تیم جوانان کشورمان دراولین بازی گروه یک فردا به مصاف نماینده اندونزی می رود و در روزهای دوشنبه و سه شنبه نیزدیدارهای خود را به ترتیب مقابل تایلند و فیلیپین انجام می دهد.

در پایان مرحله مقدماتی تورنمنت بین المللی مالزی چهار تیم برتر برای کسب عنوان برتر در دور دوم با یکدیگر پیکار می کنند.

 

کد مطلب 571414

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