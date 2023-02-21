به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی با اشاره به تخلف برخی از درمانگاه‌های شبانه روزی در شهر کرمانشاه، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های واصله از سوی مردم و بازدیدهای صورت گرفته تعداد بسیاری از درمانگاه‌های شبانه روزی در شهر کرمانشاه تنها روزانه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه این درمانگاه‌ها وظیفه دارند که به صورت ۲۴ ساعته فعالیت داشته باشند اما بر اساس آنچه که گزارش شده و مشاهدات میدانی انجام شده تنها در نوبت روز مشغول به فعالیت و ارائه خدمت هستند.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: متأسفانه این درمانگاه‌ها برخلاف مجوزی که گرفته اند و وظیفه قانونی خود در طول شب هیچ فعالیتی ندارند و تعطیل هستند که این مسئله مشکلاتی را برای شهروندان کرمانشاهی به همراه داشته است.

کرمی بیان کرد: برخی از شهروندان که در هنگام شب نیاز به درمان فوری دارند با مراجعه به این درمانگاه‌ها با درهای بسته آنها مواجه می‌شوند و این مسئله باعث سرگردانی آنها در طول شب می‌شود و مشکلاتشان را هم مضاعف خواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین برخی دیگر از درمانگاه‌های شبانه روزی هم هستند که در طول شب فعالیت دارند اما در این ساعات پزشکی در آنجا مستقر نیست و کارشناس مربوطه و یا حتی گاهاً منشی پزشک اقدام به تجویز خودسر دارو برای بیمار می‌کند.

دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با توجه به این موارد و از طرفی در پیش بودن تعطیلات نوروزی و احتمال ورود قابل توجهی از گردشگران به استان که شاید در هنگام شب به درمان فوری نیاز داشته باشند در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از سرگردانی بیماران دانشگاه علوم پزشکی مکلف است ظرف یک هفته آینده به تمامی درمانگاه‌های شبانه روزی شهر کرمانشاه به صورت مکتوب ابلاغ کند که عدم فعالیت در هر ساعتی از شبانه روز برخلاف قوانین و مقررات بوده و پلمب مرکز و برخورد قانونی با آنها را به دنبال خواهد داشت.