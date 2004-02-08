آغاز مسابقات بين المللي شطرنج گراميداشت دهه فجر در اصفهان

به گزارش خبرنگار "مهر" ، در دور نخست اين رقابتها كه عصر روز شنبه در سالن شهيد سجادي اصفهان برگزار شد. احسان قائم مقامي استاد بزرگ شطرنج كشورمان به همراه تيگران پطروسيان استاد بين المللي ارمنستان، رسوال ابراهيم اف از جمهوري آذربايجان ، مرتضي محجوب از ايران ، اناكي شالامبريدزه از گرجستان و آرمان ياشيكيان از ارمنستان بر حريفان خود پيروز شدند.

در مجموع دراين مسابقات يك استاد بزرگ (احسان قائم مقامي ) و 11 استاد بين المللي از كشورهاي گرجستان، ازبكستان ، ارمنستان، آذربايجان، سوريه و ايران به همراه سه استاد فدراسيون جهاني شطرنج (فيده) از كشورمان حضور دارند.