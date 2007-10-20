اختراع چرخ و خط ؛ مهمترین رویدادها در طبقه بندی 50 واقعه مهم تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر، "ریچارد اوروی"، مورخ معروف انگلیسی و مولف کتاب " زمان های تاریخ کامل دنیا"، 50 تاریخ مهمی که دنیا را متحول کرده معرفی کرده است.

وی در گقتگو با "تایمز" دلایل مهم برای این انتخاب ها را برشمرده است.

ریچارد اروی در مصاحبه با تایمز اظهار داشت: "من تاریخ هایی که مربوط به اعصار قبل از تمدن بوده اند را مورد بررسی قرار ندادم، چرا که برای این انتخاب ها به یک چارچوب محدود نیاز داشتم، در واقع هیچ سالی وجود ندارد که درآن یک رویداد مهم اتفاق نیفتاده باشد. برای مثال اختراع چرخ یک واقعه براستی شگفت انگیز است."

وی در پاسخ به این سوال که چرا این تاریخ ها را به جای تاریخ های دیگر انتخاب کردید، گفت:" تاریخ بشری بسیار وسیع و پیچیده است، اما برخی اختراعات کلیدی وجود دارند که منجر به توسعه جوامع شده اند، مثل اختراع چرخ، خط و یا ساعت. حتی رویدادهای سیاسی نیز وابسته به این اختراعات بوده اند، برای مثال اتحاد چین باستان و یا سقوط رژیم های کمونیستی."

به گزارش مهر، در طبقه بندی اوروی، اولین رتبه را اختراع چرخ (3500 قبل از میلاد) به خود اختصاص داده است. در ادامه این تاریخ مهم، اختراع خط (3200 قبل از میلاد) و اولین اسکان سومری ها (3000 قبل از میلاد) در رتبه های دوم و سوم جای گرفته اند.

در این طبقه بندی کشف آمریکا در 1492 تنها توانسته است رتبه 28 را بدست آورد. انقلاب فرانسه در 1789 رتبه 36 و نبرد واترلو در 1815 که علامت پایان امپراتوری ناپلئون است در رتبه 37 قرار گرفته است. درحالی که تئوری نسبیت انیشتن در 1905 در رتبه 42 ایستاده است.

در این طبقه بندی، تاریخ پایان جنگ جهانی اول در 1918 در جایگاه شماره 44 قرار گرفته است که این رتبه دو پله جلوتر از تاریخ بمباران اتمی هیروشیما در 1945 است که در پایان جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد.

اختراع قرص ضد بارداری در 1960 در سکوی 49 این طبقه بندی جای گرفت و سقوط رژیم های کمونیستی در اروپا به عنوان آخرین انتخاب معرفی شده است.

تاریخ های مهم:

ریچارد اوروی پس از طبقه بندی تاریخ 50 رویداد مهم، 10 تاریخ به یادماندنی تایخ بشریت را هم فهرست بندی کرده است که عبارتند از:

1- در حدود 3500 قبل از میلاد – اختراع چرخ و گاوآهن در میان رودان (بین النهرین) و کشتیرانی در مصر که به ترتیب سه اختراع مهم برای کشاورزی، تجارت و سفرهای دریایی است.

2- درحدود 3200 قبل از میلاد – اختراع خط در میان رودان

3- درحدود 3000 قبل از میلاد – تاسیس اولین شهر بدست سومری ها که مبداء ساختارهای مدرن اجتماعی و حکومتی است.

4- در حدود 1600 قبل از میلاد – اختراع الفبای مدرن

5- درحدود 1600 قبل از میلاد – آغاز تمدن یونان، مهد شناخت ریاضی، فلسفه و سیاست.

6- 753 قبل از میلاد – تاسیس شهر رم. امپراتوری رم یک ستون مهم برای عصر مدرن است.

7- درحدود 670 قبل از میلاد – اختراع آهن با ذوب آهن که تبدیل به کلیدی مهم برای توسعه اقتصادی و نظامی شد.

8- در حدود 551 قبل از میلاد – تولد کنفسیوس که بنیانگذار یکی از دکترین های فلسفی دنیا است.

9- 490 قبل از میلاد - نبرد ماراتن میان پارسیان و یونانیان که منجر به شکست پارسیان شد.

10- 486 قبل از میلاد - تولد بودا، بنیانگذار یکی از مذاهب دنیا