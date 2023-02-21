هشدار زرد هواشناسی در زنجان صادر شد 

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان مناطق مختلف استان صاف بوده و بارش پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و بیان داشت: از ظهر امروز وزش باد شدیدتر خواهد شد که در این راستا هشدار زرد هواشناسی برای استان صادر شد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: وزش باد شدید در گردنه‌ها و ارتفاعات استان موجب کولاک خواهد شد که در این میان مردم از سفرهای غیرضروری و تردد در مسیرهای کوهستانی خودداری کنند.

رحمان نیا تاکید کرد: وزش باد تا اواخر روز چهارشنبه مهمان زنجانی‌ها است که دراین میان شهروندان در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی به وضعیت دمای هوای استان اشاره کرد و ابراز داشت: طی چند رو آینده دمای هوای استان افزایش یافته و هوا گرم می‌شود.