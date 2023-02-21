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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۱۴

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

هشدار زرد هواشناسی در زنجان صادر شد 

هشدار زرد هواشناسی در زنجان صادر شد 

زنجان- مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: به علت وزش باد شدید هشدار زرد هواشناسی در استان زنجان صادر شد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان مناطق مختلف استان صاف بوده و بارش پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و بیان داشت: از ظهر امروز وزش باد شدیدتر خواهد شد که در این راستا هشدار زرد هواشناسی برای استان صادر شد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: وزش باد شدید در گردنه‌ها و ارتفاعات استان موجب کولاک خواهد شد که در این میان مردم از سفرهای غیرضروری و تردد در مسیرهای کوهستانی خودداری کنند.

رحمان نیا تاکید کرد: وزش باد تا اواخر روز چهارشنبه مهمان زنجانی‌ها است که دراین میان شهروندان در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی به وضعیت دمای هوای استان اشاره کرد و ابراز داشت: طی چند رو آینده دمای هوای استان افزایش یافته و هوا گرم می‌شود.

کد مطلب 5714216

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