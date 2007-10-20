به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه MIT در ایمیلی به خبرگزاری مهر خبر داد : کریستوفر مور محقق اصلی این پروژه در انستیتو تحقیقات مغزی "مک گاورن" دانشگاه MIT در گفتگویی اختصاصی با نشریه معتبر علمی "فیزیولوژی اعصاب" گفت: ما این نظریه را مطرح کرده ایم که خون به طرزی فعالانه چگونگی پردازش اطاعات در نورون های عصبی را تنظیم و تعدیل می کند.

وی افزود: خطوط زیادی از شواهد به دست آمده می گویند که خون فراتر از انتقال غذا و اکسیژن به بافت ها و سلول های مختلف بدن، نقش حیاتی تری را ایفا می کند. اکنون به نظر می رسد نگرش بشریت نسبت به چگونگی عملکرد مغز زیر و رو خواهد شد.

بر اساس نظریه مطرح شده از سوی کریستوفر مور، خون تنها سیستم حمایتی فیزیولوژیکی نبوده و حقیقتا به کنترل فعالیت مغزی کمک می کند.

به عقیده این دانشمند، تغییرات موضعی در جریان خون، فعالیت نورون های اطراف آن ناحیه را تحت تاثیر قرار داده و بدین ترتیب چگونگی انتقال سیگنالهای اطلاعاتی به نورونهای دیگر تغییر می کند و در نهایت چگونگی پردازش اطلاعات در مغز نیز دستخوش تغییرات گسترده می شود.

اکنون دانشمندان امیدوار هستند تا از نظریه مطرح شده از سوی این دانشمند برای دستیابی به درکی روشن تر از بیماری هایی نظیر آلزایمر، اسکیزوفرنی و MS دست یابند.