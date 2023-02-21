۷۸ نفر سارق و محکوم متواری در آذربایجان غربی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در این زمینه اظهار کرد: در قالب طرح تشدید مبارزه با سارقان در مدت ۶ روز با تلاش انتظامی استان با محوریت پلیس آگاهی در مجموع ۷۸ نفر از سارقان و محکومان متواری استان در این مرحله از طرح دستگیر شدند که از این تعداد حدود ۷۵ نفر سابقه‌دار هستند.

وی ادامه داد: با فعال سازی ۹۸ تیم عملیاتی ویژه با استفاده از روش‌های علمی و اقدامات اطلاعاتی که صورت گرفته؛ تعداد ۱۷ دستگاه خودروی مسروقه، ۱۴ فقره سرقت اماکن خصوصی، ۱۳ فقره سرقت سیم و کابل و گوشی و ۲۰۰ نهال، سارقان طلا فروشی شهرستان ماکو، قاتل فراری شهرستان سلماس، ۱۶ متهم به جعل، ۴ فقره سرقت قطعات خودرو در سطح استان کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان افزود: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و پلیس تمام تلاش خود را در راستای افزایش امنیت و پیشگیری از سرقت و برخورد با هنجارشکنان و بر هم زنندگان نظم و امنیت عمومی انجام خواهد داد.

سردار جهانبخش تاکید کرد: سارقان و مالخر مطمئن باشند تحرکات آنان توسط پلیس رصد شده و در کمترین زمانی که فکرش را نمی‌کنند دستگیر می‌شوند بنابراین به آنان هشدار می‌دهیم که در رفتار خود تجدید نظر کرده و از اقدامات مجرمانه خود دست بردارند.