تبیین ابعاد مختلف استقلال کشوربرای جوانان از رسالت های اساتید است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن کریمی صبح سه شنبه در جمع اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان مرکزی با اشاره به اینکه اساتید دانشگاه افسران جنگ نرم هستند، اظهار کرد: امروز با توجه به جنگ شناختی دشمنان یکی از رسالت‌های اساتید آشنا کردن جوانان با سیاست‌های دشمن در عملیات روانی و جنگ ادراکی است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: آشنایی جوانان با دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی و جنبه‌های مختلف استقلال و اقتدار کشور از دیگر رسالت‌های اساتید دانشگاه است که مقام معظم رهبری از اینها به عنوان جهاد تبیین یاد می‌کنند و این یک فریضه مهم و فوری و پادزهر سیاست‌های شیطنت آمیز دشمنان است.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی در طول ۴۴ سال گذشته اقتدار دشمنان را در هم شکسته و هیمنه پوشالی جبهه استکبار را دچار چالش و نابودی کرده است، گفت: امروز ایران اسلامی بازیگر فعال در عرصه‌های بین المللی بوده و دشمن از این مسئله عصبانی است.

کریمی افزود: دشمنان در طول انقلاب اسلامی بعد از ناکامی در جنگ تجزیه طلبی، هشت سال جنگ تحمیلی، جنگ‌های سخت و امنیتی، جنگ فرهنگی، جنگ اقتصادی، جنگ ترکیبی را علیه ملت راه انداخته که مهمترین بعد آن جنگ شناختی با ابزار فضای مجازی و روش دگرگونی در واقعیت‌ها و پمپاژ یاس و نا امیدی است.

وی ادامه داد: ضربه زدن به اقتدار کشور، جلوگیری از الگو شدن انقلاب اسلامی و متوقف کردن پیشرفت کشور از مهمترین اهداف دشمن در جنگ ترکیبی است و قطعاً با هوشیاری ملت توطئه‌های آنها شکست خواهد خورد چراکه دشمن امروز به مرز نتوانستن در مقابل ملت ایران رسیده است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی با بیان اینکه گام دوم انقلاب فصل درخشش و تحقق ایران قوی در همه ابعاد است و حرکت انقلاب در گام دوم تمدنی خواهد بود، گفت: امروز اساتید دانشگاهی باید شکوه تمدن اسلامی را برای جوانان تبیین کنند.

وی با اشاره به اینکه جهاد تبیین به معنای بیان حقایق از دل واقعیت‌ها است، افزود: نشان دادن الگوهای موفق، ترسیم آینده درخشان مبتنی بر واقعیت‌های علمی کشور، تبیین حماسه‌های هویت ساز از رسالت‌های اساتید در میدان مقدس جهاد تبیین است.

کریمی تأکید کرد: قرارگاهی عمل کردن در میدان جهاد تبیین از ضرورت‌های مهم است و باید الگوی دفاع مقدس را همواره مورد توجه قرار دهیم و بهترین روش بهره گیری از گنجینه دفاع مقدس اردوهای راهیان نور است که در یک ماه جاری فصل این کار با برکت است.

وی با بیان اینکه راهیان نور قرارگاه و دانشگاه بزرگ جهاد تبیین و یک جریان عظیم فرهنگی و تربیتی است، گفت: اساتید باید ضمن حضور خود در سرزمین‌های نور به تشویق دانشجویان برای بهره گیری از این فضای معنوی و تربیتی بپردازند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: دفاع مقدس نمایشگاهی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عظیم ملت ایران است و فرهنگ ما می‌توانیم را به جوانان می‌آموزد و در سرزمین‌های نور با این ظرفیت‌ها و معارف آشنا می‌شوند.

وی اضافه کرد: نگاه با اردوهای راهیان نور باید تحولی باشد چراکه این اردوها منشأ تحول است و دانشگاهیان باید از ظرفیت اردوهای راهیان نور به خوبی استفاده کنند.