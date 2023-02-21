سیستان و بلوچستان مسیر توسعه و پیشرفت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی شامگاه دوشنبه در همایش طلایه داران سواحل مکران که در شهرستان چابهار برگزار می‌شود، ضمن تبریک ایام عید مبعث و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: استان سیستان و بلوچستان به عنوان مرکز وحدت اسلامی دارای ظرفیت‌های بزرگ و بی نظیری از جمله تنها بندر اقیانوسی کشور و سواحل زیبای مکران یک نقطه ارزشمند، مهم و بزرگ در کشور و مسیر پیشرفت، توسعه و تعالی است.

وی ادامه داد: مردم غیور و مرزداران رشید این سرزمین کهن و بزرگ اعم از بلوچ و سیستانی امروز از ۲۶ شهرستان، دست در دست هم، متحد و یکپارچه میزبان ۲۱ استان کشور هستند تا راهی نو برای رشد، ترقی و تعالی کشور بگشایند و گامی استوار به سمت اهداف بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایران قوی بردارند.

وی خاطر نشان کرد: این جشنواره، تجلی وحدت، همبستگی، همدلی، همراهی و یگانگی ملت بزرگ ایران است.

وزیر کشور افزود: همه ملت بزرگ ایران دل در گرو ایران قوی، قدرتمند، متحد و یکپارچه دارند.

وی گفت: ایرانی که پرچم، سرود، مفاخر، نام آوران و بزرگان آن به قلب یکایک ایرانیان آرامش می‌دهد و همه ما امروز پیرامون مکتب بزرگ اسلام و در زیر این پرچم هستیم تا برگ جدیدی بر افتخارات این سرزمین اضافه کنیم و گامی نو در مسیر تعالی و پیشرفت آن برداریم.

وحیدی گفت: مردم بزرگ این کشور، با جوشش و همبستگی و با حرکت انقلابی خود همواره تاریخ ساز بوده‌اند و امروز نیز در چهل و چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی در این جایگاه قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: در کدامین نقطه دنیا به جز ایران اسلامی می‌توانیم ادعا کنیم که چنین اتحاد و یکپارچگی و روابط عمیق عاطفی و انسانی وجود دارد و این ناشی از باطن انسان‌های بزرگ و وارسته است، این برای ما جای افتخار دارد که در چنین سرزمین بزرگ و مقدسی به نام اسلام بزرگ و پیامبر اعظم رو به جلو حرکت می‌کنیم.

وزیر کشور از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در این جشنواره بزرگ تقدیر کرد و گفت: چنین شور و شعفی که با نشان دادن همه ظرفیت‌ها و اصالت‌های این سرزمین در غرفه‌ها و حرکت‌های مختلف به نمایش در می‌آید، قابل تقدیر است.

معرفی ظرفیت‌های سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان از اهداف جشنواره طلایه داران سواحل مکران‌

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: خوشبختانه، سیستان و بلوچستان دارای ظرفیت‌های فراوانی است که نیاز به معرفی دارند و این جشنواره فرصتی است تا این ظرفیت‌ها به همگان معرفی شود.

محمد کرمی نیز در جشنواره طلایه داران سواحل مکران اظهار کرد: جشنواره طلایه داران سواحل مکران چند روزی است که در حال پذیرایی از هم وطنان بوده و شهرستان چابهار پذیرای مهمانانی از اقصا نقاط کشور و حتی کشورهای همجوار است.

وی افزود: این جشنواره در بخش‌های مختلفی در حال فعالیت است تا ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این استان را به سایر افراد معرفی کند.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: خوشبختانه این منطقه دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه گردشگری، معادن، مرز، کشاورزی، شیلات و دامداری است که با همت جوانان این استان به ثروت تبدیل خواهد شد.

شایان ذکر است احمد وحیدی، وزیر کشور عصر دوشنبه برای شرکت در جشنواره طلایه داران سواحل مکران، پیگیری طرح‌های توسعه سواحل مکران، بررسی میزان پیشرفت برخی از پروژه‌ها و کارهای در دست اجرا، بازدید از مرز ریمدان، حضور در شهرهای میرجاوه، زابل و ایرانشهر وارد سیستان و بلوچستان شد.