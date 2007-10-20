پرداخت مقرری به دانشجویان دکتری ایرانی خارج کشور / تغییر در شرایط اعزام دانشجو

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر متکان امروز در یک نشست مطبوعاتی در وزارت علوم افزود: دانشجویان دکتری که با هزینه شخصی در دانشگاه های خارج از کشور تحصیل می کنند با احراز شرایط می توانند سال آخر تحصیل خود را از وزارت علوم مقرری دریافت کنند.

وی اضافه کرد: این دانشجویان در صورتی که شرایط سنی لازم را داشته باشند و در دانشگاه معتبر تحصیل کنند به شرط دریافت اعلام نیاز از دانشگاه داخل برای استخدام عضو هیئت علمی می توانند از بورس یک ساله وزارت علوم بهره مند شوند.

مدیر کل بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم گفت : افزایش ظرفیت دانشگاهها در سالهای اخیر، تأکید بر بالابردن کیفیت دانشگاهها و اطلاع رسانی مناسب، اعزام دانشجو به خارج از کشور در مقطع کارشناسی کاهش یافته است.

وی با اشاره به اعزام دانشجو در دوره دکتری توسط وزارت علوم گفت: شرایط اعزام دانشجو تغییر کرده است و بر اساس دستورالعمل جدید دانشجویان نخبه فراخوانی می شوند و برای اعزام مورد بررسی قرار می گیرند. در سال جاری 150 نفر از این افراد نخبه برای اعزام آماده شده اند که تا آخر آبان امور مربوط به اعزام انجام می گیرد.