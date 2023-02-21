منصور شیشه فروش در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش سوزی در اصفهان اظهار داشت: این حادثه صبح امروز در منزل مسکونی رخ داده است.
وی با بیان اینکه این حادثه در طبقه هفتم مجتمع مسکونی سپهر در بلوار کشاورز رخ داده است، تصریح کرد: نیروهای آتش نشانی از ۵ ایستگاه با نردبان بلند برای این حادثه اعزام شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است، گفت: این حادثه ۲ نفر مصدوم داشت که به صورت سرپایی درمان شدند.
وی با بیان اینکه این آتش سوزی اطفا شده است، گفت: عوامل پلیس راهور نیز در حال مدیریت ترافیک منطقه هستند.
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