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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۱۴

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد؛

آتش‌سوزی در طبقه ۷ ساختمانی در بلوار کشاورز/۲ نفر مصدوم شدند

آتش‌سوزی در طبقه ۷ ساختمانی در بلوار کشاورز/۲ نفر مصدوم شدند

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: حریق در طبقه هفتم ساختمانی در بلوار کشاورز اصفهان ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش سوزی در اصفهان اظهار داشت: این حادثه صبح امروز در منزل مسکونی رخ داده است.

وی با بیان اینکه این حادثه در طبقه هفتم مجتمع مسکونی سپهر در بلوار کشاورز رخ داده است، تصریح کرد: نیروهای آتش نشانی از ۵ ایستگاه با نردبان بلند برای این حادثه اعزام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است، گفت: این حادثه ۲ نفر مصدوم داشت که به صورت سرپایی درمان شدند.

وی با بیان اینکه این آتش سوزی اطفا شده است، گفت: عوامل پلیس راهور نیز در حال مدیریت ترافیک منطقه هستند.

کد مطلب 5714291

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