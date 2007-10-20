به گزارش خبرنگار مهر، تاریخ تحویل دوربین برای فیلم "بی پولی" حدود دو ماه دیگر است و به همین دلیل تهیه کننده و کارگردان فیلم قصد دارند بازیگران را تا آن زمان انتخاب کنند. تمام لوکیشن‌ها در تهران است و جزئیات آن بعد از انتخاب قطعی طراح صحنه اعلام می شود.

"بی پولی" داستان زوجی جوان است که درگیر یک دوره بی کاری و بی پولی می شوند و سعی در حل مشکلات خود دارند، اما هر تلاشی که می‌کنند در نهایت باعث پیچیده‌تر شدن وضعیت این خانواده می‌شود. این فیلم برخلاف "بوتیک" اثری مفرح است و شخصیت‌های آن همگی متاهل هستند.