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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۸:۲۸

بازیگران "بی‌پولی" دو ماه دیگر انتخاب می‌شوند

بازیگران فیلم سینمایی "بی‌پولی" به کارگردانی حمید نعمت‌الله تا دو ماه دیگر انتخاب می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، تاریخ تحویل دوربین برای فیلم "بی پولی" حدود دو ماه دیگر است و به همین دلیل تهیه کننده و کارگردان فیلم قصد دارند بازیگران را تا آن زمان انتخاب کنند. تمام لوکیشن‌ها در تهران است و جزئیات آن بعد از انتخاب قطعی طراح صحنه اعلام می شود.

"بی پولی" داستان زوجی جوان است که درگیر یک دوره بی کاری و بی پولی می شوند و سعی در حل مشکلات خود دارند، اما هر تلاشی که می‌کنند در نهایت باعث پیچیده‌تر شدن وضعیت این خانواده می‌شود. این فیلم برخلاف "بوتیک" اثری مفرح است و شخصیت‌های آن همگی متاهل هستند.

کد مطلب 571430

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