همراه اول برنده تندیس سیمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پنجمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور روز دوشنبه یکم اسفند ۱۴۰۱ با حضور شرکت های بزرگ صنعتی مسئولیت پذیر در حوزه سلامت کشور در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

این جشنواره که با رویکرد ارتقای سلامت محصولات، خدمات و معرفی برندهای سلامت محور برگزار شد، به دنبال بهبود نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی ارتقای سلامت در سطح کلان کشور بود.

«همراه اول» به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه توانست در این رویداد که به جد دنبال تعیین جهت در اولویت های بنگاه های اقتصادی به منظور ارتقای سلامت تولیدات و خدمات بود، «تندیس سیمین سه ستاره» را کسب کند.

همچنین هیات داوران این جشنواره پس از پایش سازمان های مسئولیت پذیر و پاسخگو در حوزه سلامت کشور، با اعطای دو تقدیرنامه «مسئولیت پذیری و تاب آوری سازمان در دوران کووید ۱۹ و پاندمی بیماری های نوظهور» و «مسئولیت اجتماعی سازمان در حوزه سلامت» به همراه اول بابت اقدامات شایسته و دستاوردهای موثر این شرکت تقدیر و تجلیل به عمل آورد.

این جشنواره در تلاش است با ایجاد هم افزایی‌ و همکاری بین بخشی میان سازمان های متولی حوزه سلامت، جوامع علمی و صنایع تولیدی و خدماتی کشور، نقشی تاثیرگذار در ایجاد نگرش، فرهنگ تولید، عرضه و استفاده از محصولات سلامت محور ایفا کند.

از همین رو با شعار «با هم برای ایرانی سالم تر» می کوشد تا با همکاری و مشایعت سازمان ها و نهادهای متولی صنعت سلامت محور نظیر سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان و وزارت جهاد کشاورزی به طراحی، اجرا و حمایت از اقدامات صورت گرفته در حوزه سلامت بپردازد و سلامت را در مرکز توجه و اولویت سیاست ها و برنامه بنگاه های اقتصادی قرار دهد.