تاسیس شعب بانک ها در روستاها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، وزیر ارتباطات پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح 177مرکز پست بانک روستایی استان فارس در شیراز با بیان این که در حال حاضر اسم برخی از بانک ها با نحوه کار آنها سنخیت ندارد، اظهار داشت: به عنوان نمونه بانک کشاورزی با این رسالت که در خدمت کشاورزان بوده در حال فعالیت و ارائه تسهیلات است اما با توجه به ساختمان های چند طبقه در پایتخت و دیگر مراکز استان ها، نتوانسته برای کشاورزانی که در حومه شهرها زندگی می کنند موثر باشد.

وی افزود: در حال حاضر هیچ یک از بانک ها در روستاها شعبه ندارند و با این روند نمی توان انتظار داشت که به توسعه دست یافت و در برخی از مناطق کشور مردم برای سپردن پول و یا انجام مبادلات بازرگانی و تجاری مجبورند به شهرهای بزرگ و مراکز استان ها مراجعه کنند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در حال حاضر با راه اندازی پست بانک این امکان فراهم شده که اگر بانک ها قصد حضور در روستا ها را ندارند، حداقل حضور مجازی خود در این مناطق خدمات بانکی را افزایش دهند.

سلیمانی یادآورشد: با فعالیت های این مراکز پست بانک می توان از صرف هزینه های زیاد از سوی کشاورزان و روستاییان برای انجام امور پولی خود صرفه جویی و در آینده ای نزدیک نیز می توان نتایج این فعالیت ها را در هزینه ها، حمل و نقل و... مشاهده کرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو هزار و 600 مرکز پست بانک در سطح روستاهای کشور راه اندازی شده اما با توجه به وجود 63هزار روستا در سطح کشور باید این مراکز را افزایش دهیم.

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت فعالیت های این وزارتخانه بیان داشت: در شروع کار دولت نهم حدود هفت میلیون خط تلفن همراه در سطح کشور وجود داشت که امروزه این تعداد به بیش از 25میلیون خط افزایش یافته است.

سلیمانی با تاکید بر این که ماهانه به 700 تا 800 هزار نفر خط تلفن همراه واگذار می شود، ادامه داد: در حال حاضر در بخش مخابرات کشور روندی تهاجمی را آغاز کرده و رو به پیشرفت حرکت می کنیم.

در ادامه مراسم مدیرعامل پست بانک ایران نیز ایجاد بستر مناسب برای خدمات رسانی بهتر به روستاییان را از جمله اهداف راه اندازی پست بانک روستایی یاد و خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته 10هزار پست بانک در سطح روستاهای کشور راه اندازی می شود که از این تعداد حدود 177مرکز در سطح روستا های فارس خواهد بود.

محمود افضلی عنوان کرد: برای راه اندازی این مراکز اقداماتی صورت گرفته که از این میان می توان به تغییر اصلاح ساختار راه اندازی و مدیریت بعد از راه اندازری اشاره کرد.

وی گفت: در بخش آموزش پرسنل این مراکز نیز هفت پایگاه در استان های مختلف کشور در نظر گرفته شده است.

افضلی تاکید کرد: در گذشته منابع سپرده دفتر پست بانک 59 میلیارد ریال بود که این رقم به 200میلیارد ریال افزایش یافته و پبش بینی می شود که تا پایان سال جاری به 755 میلیارد ریال نیز افزایش بیابد.