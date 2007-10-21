هشت تن مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

سرهنگ هادی غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با اشاره به این که آمار کشفیات این هنگ در شش ماه سال جاری 14درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است، افزود: این مواد طی درگیری در مناطق کویری استان و ایستگاه ایست و بازرسی سهل آباد از قاچاقچیان کشف شده است.

وی از کشف 26 قبضه سلاح از اشرار طی این درگیری ها خبر داد و اظهار داشت: در این راستا 375 قاچاقچی دستگیر شده اند که این آمار نسبت به سال قبل از آن هفت درصد رشد داشته است.

غفوری با اشاره به این که توقیف خودروهای حامل مواد مخدر از ابتدای سال جاری 33 درصد رشد داشته است، بیان داشت: هلاکت اشرار توسط ماموران هنگ تکاور سلمان این استان نیز از رشد 100 درصدی برخوردار بوده است.