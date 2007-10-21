دکتر علی اصغر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه جامع علمی - کاربردی تا سال تحصیلی گذشته وام های دانشجویی را توسط سازمان مرکزی و مراکز استانی پرداخت می کرد که با تغییراتی که در سال جاری انجام شده از این پس وام ها از طریق 400 مرکز آموزشی دانشگاه پرداخت خواهد شد.

وی علت این امر را تسریع در روند واگذاری وام به دانشجویان عنوان کرد.

جعفری در خصوص میزان وام شهریه این دانشگاه گفت: صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم هنوز سهمیه این دانشگاه را از وام کمک شهریه اعلام نکرده است ولی سال تحصیلی گذشته تمام متقاضیان وام این دانشگاه پوشش داده شده و دانشگاه با وام مازاد نیز روبرو شد.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه جامع علمی - کاربردی اعلام کرد: نحوه اعطای وام توسط واحدهای این دانشگاه از امروز نظارت شده و اگر مرکزی احیانا پاسخ قانع کننده ای به دانشجویان ارائه ندهد این دانشجویان در شهرستان به مراکز استان و در تهران به سازمان مرکزی دانشگاه می توانند، مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: با مراکزی که در این زمینه با دانشجویان همکاری نداشته باشند برخورد قاطعانه صورت خواهد گرفت.