علی حجرگشت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم متمرکز جشن تکلیف ۳ هزار دانش آموز دختر این استان، روز چهارشنبه سوم اسفند ماه با حضور آیت الله حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج رأس ساعت ۹ صبح در مصلای امام خمینی (ره) کرج برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: نهادینه کردن معارف و مفاهیم اخلاقی تربیتی در بین دانش آموزان یک برنامه اولویت دار است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز تصریح کرد: برگزاری جشن‌های تکلیف دانش آموزی می‌تواند نقش مهمی در شکل گیری شخصیت دینی و اعتقادی دانش آموزان ایفا کند و استقبال دانش آموزان از برگزاری برنامه‌های این چنینی بستر بسیار خوبی برای تحقق برنامه‌های تربیتی است.

حجرگشت با اشاره به میزان مشارکت دانش آموزان در جشن‌های تکلیف دانش آموزی، تصریح کرد: جشن‌های تکلیف دانش آموزی در استان از نیمه اول آذرماه ۱۴۰۱ آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: مجموعه برنامه‌های کشوری نور چشم نیز با هدف ترویج فرهنگ نماز در سراسر کشور در حال اجراست که این برنامه‌ها بسترسازی برای انتقال مفاهیم و آموزه‌های تربیتی به نسل جدید برنامه‌ای اولویت دار است.

وی به نقش فعال دانش آموزان در تحقق اهداف انقلاب اسلامی پرداخت و اضافه کرد: برگزاری این برنامه‌ها گام مهمی در راستای تحقق ساحت تربیت اعتقادی؛ عبادی و اخلاقی سند تحول بنیادین است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با برشمردن برنامه‌های معاونت پرورشی و فرهنگی در حوزه ترویج فرهنگ نماز در بین دانش آموزان، افزود: برگزاری دوره‌های توانمندسازی برای مربیان پرورشی و همچنین برگزاری جشنواره‌های مختلف قرآن، عترت و نماز در سطح مناطق و نواحی البرز از جمله برنامه‌های این معاونت برای ترویج فرهنگ نماز است.

حجرگشت ادامه داد: ایجاد بستر برای انتقال اثربخش و نظام مند آموزه‌ها و مفاهیم تربیتی و دینی به دانش آموزان و تربیت نسلی فاطمی و علوی مهمترین اولویت مجموعه تعلیم و تربیت کشور است و به تبع آن آموزش و پرورش البرز از همه ظرفیت‌های خود برای بسط و گسترش فرهنگ نماز استفاده خواهد کرد.