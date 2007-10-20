رازهای جادویی هری پاتر در شماره جدید "دنیای تصویر"

به گزارش خبرنگار مهر، شماره مهر ماهنامه "دنیای تصویر" با یادداشت سردبیر آغاز می‌شود و در ادامه به رویدادهای داخلی، جدول تولید و فروش سینمای ایران در سال 86، اخبار مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، برگزیدگان یازدهمین جشن خانه سینما، فیلم های "به همین سادگی"، "آتش سبز" و مجموعه "در چشم باد" به روایت تصویر می پردازد.

رویدادهای خارجی، جدول ارزشگذاری منتقدین خارجی به 100 فیلم روز سینمای جهان، صد فیلم پرفروش سینمای جهان، تازه های 2007 با معرفی فیلم های "حکم مرگ"، "به گلوله ببندشان"، "تعطیلات آقای بین"، "خاطرات روزانه پرستار بچه"، "خیلی بد"، "استارداست"، "هجوم"، "توپ های خشم"، "اردوی روزانه بابا"، "جنگ"، "ساعت شلوغی3"، "هالووین"، "سه و ده دقیقه به یوما" و فروش هفتگی فیلم های خارجی در ادامه صفحات این شماره منعکس شده است.

معرفی فیلم های ایرانی "روز سوم"، "پاداش سکوت"، "قاعده بازی"، "کلاهی برای باران"، "اگه می تونی منو بگیر"، "محاکمه" و "نصف مال من، نصف مال تو" و در ادامه پرونده ای پیرامون جدیدترین فیلم هری پاتر آمده است. این پروند شامل مطالبی است چون بررسی فیلم "هری پاتر و محفل ققنوس"، نگاهی پیرامون تولید این فیلم، گفتگو با دانیل ردکلیف، کارنامه بازیگری وی، گفتگو با اما واتسون، روپرت گرینت، کیتی لونگ، تام فلتون، متیو لوئیس، ایوانا لینچ بازیگران نوجوان فیلم و همچنین افشاگری های کوچک بازیگران نقش های مهم این فیلم و نکته های هری پاتری.

نگاهی به مجموعه داستان های "هری پاتر" به بهانه انتشار آخرین قسمت آن، معرفی کیم جونگ ایل و رابطه او با سینما، اندر احوالات سینمای محتضر ایران، گفتگوی خواندنی با کوپولا به بهانه فیلم "جوانی بدون جوانی"، نقد فیلم "پاداش سکوت"، معرفی هومن سیدی، آزاده صمدی، علیرضا کمالی نژاد و شهرام عبدلی، چگونه سینما می تواند زندگی شما را دگرگون کند؟، قسمت سوم زندگینامه نیکول کیدمن و ... به مطالب این شماره پایان می دهد.

صد و هفتاد و ششمین شماره نشریه فرهنگی هنری "دنیای تصویر" ویژه مهرماه به صاحب امتیازی، مدیر مسئولی و سردبیری علی معلم در 120 صفحه با قیمت 1200 تومان در دسترس علاقمندان است.