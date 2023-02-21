به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در جلسه شورای اسلامی شهر که با موضوع بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز برگزار شد، با اشاره به اینکه تمام تلاش مدیریت شهری، بهره مندی مردم از خدمات و منابع است، پروژه‌های شهرداری تبریز در دوره فعلی را یک‌ساله اعلام کرد و افزود: تمام همت مجموعه مدیریت شهری این است که پروژه‌ها در عرض یک سال آغاز و تمام شود.

شهردار تبریز با بیان اینکه بودجه سال آینده شهرداری بر اساس ضرورت‌ها تعریف شده است، گفت: ما نمی‌توانیم بودجه را بیش از حد متورم کنیم و از طرفی نمی‌توان از برخی پروژه‌ها صرف‌نظر کرد.

وی با اعلام تملک کامل خانه باقرخان، از هزینه‌کرد ۹۰ میلیارد تومانی شهرداری تبریز برای این پروژه خبر داد و افزود: اگر تملک این خانه به سال آینده موکول می‌شد، شهرداری باید ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه می‌کرد.

هوشیار با اشاره به تلاش شهرداری مبنی بر تکمیل جاده سنتو، از آغاز عملیات اجرایی روگذر قراملک تا پایان سال و با ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه خبر داد.

نصب تابلوی روزشمار در پروژه‌های عمرانی سال ۱۴۰۱ و اتمام در موعد مقرر، با استقبال شهروندان مواجه شده و منجر به ایجاد اعتماد عمومی به مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز شد و از طرفی توان فنی و تخصصی نیروهای شهرداری را نشان داد که به گفته یعقوب هوشیار، این روال در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.