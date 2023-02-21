به گزارش خبرنگار مهر، احمد لیراوی ظهر سه شنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان گناوه اظهار داشت: با توجه به رویکردهای دولت در حمایت از تولید و سرمایه گذاری‌های اشتغال آفرین بخش خصوصی، در طی یک سال اخیر در شهرستان گناوه نیز فضای بسیار خوب و مناسبی برای فعالیت این بخش فراهم شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه افزود: شهرستان گناوه در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت و بازرگانی، آبزی پروری، بوم گردی و گردشگری، شیلات و سایر بخش‌ها، شاهد اتفاقات بسیار خوبی با سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت و همکاری دستگاه‌های اجرایی است که با این سرمایه گذاری ها زمینه اشتغال بیشتر نیز فراهم شده است.

وی با بیان اینکه موضوع اشتغال از اساسی‌ترین موضوعات حال حاضر در کشور، استان بوشهر و شهرستان گناوه است، افزود: اهمیت این موضوع در کشور سبب شده که مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، وزرا، استانداران و فرمانداران بر اهمیت آن تاکید و پیگیر حل این مشکل باشند و در استان و شهرستان نیز، استاندار بوشهر و فرماندار گناوه در رفع این موضوع با جدیت در حال پیگیری هستند.

لزوم تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای سرمایه گذاری

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه یادآور شد: در زمینه ایجاد اشتغال در شهرستان دو موضوع مهم تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی بسیار حائز اهمیت است و باید برای آن وقت زیادی بگذاریم و اهتمام بورزیم.

وی افزود: فرمانداری با همکاری دستگاه‌های مرتبط در این زمینه نهایت توان خود را به کار بسته است و به عنوان نمونه یک طرح بخش خصوصی نیاز به حدود ۱۰ استعلام داشت که با پیگیری و تنها در یک روز طبق روال قانونی و مقررات همه استعلام‌ها را انجام شد و شرکت مورد نظر در دهه فجر با اعتبار قابل توجهی کلنگ زنی شد.

شرایط خاص شهرستان گناوه برای سرمایه گذاری

وی با بیان اینکه شهرستان گناوه دارای شرایط خاص برای سرمایه گذاری است و برخی از سرمایه گذاری ها برای اولین بار در این شهرستان انجام می‌شود افزود: برای نمونه در این ارتباط برای اولین بار در جنوب کشور کارخانه جوجه کشی راه اندازی شده است که سالانه ۲۷ میلیون قطعه جوجه به مرغداری‌ها تحویل می‌دهد.

لیراوی اضافه کرد: در حالی که تا پیش از راه اندازی این کارخانه، از جوجه مورد نیاز از سایر نقاط کشور و با مشکلاتی تأمین می‌شد ولی در حال حاضر شهرستان در این زمینه خودکفا شده است.

وی ادامه داد: نمونه دیگر این سرمایه گذاری ها پروژه مزرعه مرغ مادر در شهرستان است که توسط سرمایه‌گذار بومی در دهه فجر کلنگ زنی شد که این واحد وظیفه تولید تخم مرغ نطفه دار را برای تأمین جوجه یک روزه واحدهای پرورشی مرغ گوشتی استان بوشهر و حتی کشور برعهده دارد و این پروژه نیز برای نخستین بار در جنوب کشور انجام شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه بیان کرد: با اتفاقاتی که در این حوزه افتاده است و با افتتاح کارخانه غذای طیور که بزودی افتتاح می‌شود زنجیره کامل تأمین مرغ گوشتی در شهرستان تکمیل می‌شود.

لیراوی یادآور شد: با راه اندازی این واحدها، شهرستان گناوه از حالت اشتغال تک قطبی در تجارت و بازرگانی به سمت صنایع دیگر و فعالیت‌های صنعت، کشاورزی و دامداری پیش می‌برد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه با اشاره به سرمایه گذاری ها در حوزه آبزی پروری در شهرستان گفت: برنامه‌های بسیار خوبی در حوزه آبزی پروری در شهرستان گناوه اجرایی شده است که از جمله آن بزرگترین مزرعه پرورش میگوی کشور را در شهرستان گناوه داریم.

وی اضافه کرد: با توجه به کلنگ زنی کارخانه عمل آوری ماهی و میگو که با سرمایه گذاری قابل توجهی در دهه فجر انجام شد این زنجیره هم تکمیل می‌شود.

وی گفت: حوزه بوم گردی و گردشگری نیز از حوزه‌های دیگر سرمایه گذاری و از ظرفیت‌های مهم در شهرستان است که فعالیت‌ها و سرمایه گذاری‌های خوبی در این زمینه در شهرستان در حال انجام است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه یادآور شد: با نگاهی به سند توسعه شهرستان گناوه دیده می‌شود که این شهرستان در حوزه‌هایی که پیش از این دچار مشکل بوده است در مسیر حرکت و توسعه قرار گرفته است.

ایجاد نواحی صنعتی در شهرستان گناوه

وی با اشاره به برنامه ریزی ایجاد نواحی صنعتی در شهرستان گناوه ادامه داد: در حالی که تا پیش از این شهرستان گناوه فاقد نواحی صنعتی بوده است نواحی صنعتی در این شهرستان برنامه ریزی شده و در حال توسعه است و اولین ناحیه صنعتی در چهار روستایی در حال پیگیری است.

طرح توسعه بندر گناوه

وی با اشاره به طرح توسعه بندر گناوه نیز گفت: طرح توسعه بندر گناوه نیز از طرح‌ها و پروژه‌های مهم شهرستان است که با سرمایه گذاری هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سفر رئیس جمهور کلنگ زنی خواهد شد و اجرای این پروژه این بندر را به سمت تجاری پیش می‌برد و در حوزه صادرات و واردات از مناطق مهم کشور تبدیل خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه گفت: کارآفرینان بسیار خوبی با دانش، مهارت و علم و توانایی لازم در شهرستان گناوه وجود دارد که نیاز به سرمایه دارند و لذا هم باید در صدور مجوز کسب و کار تسهیل و تسریع شود وهم زمینه پرداخت تسهیلات برای این کارآفرینان فراهم شود.

لزوم مشارکت همه جانبه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال

وی با بیان اینکه بانک‌ها همکاری و مشارکت همه جانبه در پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح‌های تولیدی و اشتغال داشته باشند، گفت: بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی و مشارکت همدیگر اعتبارات اشتغالزایی در نظر گرفته شده را جذب و به اشتغالزایی و تولید در شهرستان کمک کنند.