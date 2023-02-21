۲۴ نفر به کادر قضایی گلستان افزوده می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای قضائی گلستان که با حضور معاون اول قوه قضائیه در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳ دادگستری و ۵ دادگاه بخش زیر نظر دادگستری گلستان مشغول خدمات قضائی هستند که این خدمات با حضور ۲۸۷ نفر انجام خدمات می‌شود.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با هدف ارتقای توانمندی کادر قضائی گلستان، تعداد ۲۴ نفر از فارغ التحصیلان اولین دوره کارآموزی قضائی در گلستان جذب می‌شوند تا علاوه بر کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، شاهد ارتقا خدمات و بهبود کیفی خدمات در استان باشیم.

وی افزود: در ۱۸ حوزه قضائی گلستان در ۱.۵ سال گذشته بیش از ۷۰ مورد بازدید انجام و عملکرد واحدهای قضائی پایش شده است.

آسیابی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون تعداد ۲۰ نفر از محکومان به قصاص با تلاش کارکنان شورای حل اختلاف و گذشت اولیا دم، بخشیده شده‌اند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پتروشیمی گلستان که بیش از ۱۶ سال بر زمین مانده بود با ارائه تضمین قضائی گره گشایی و به زودی شاهد اجرایی شدن این پروژه بزرگ در استان خواهد بود.