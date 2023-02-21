شناسایی ۴۰۰ باشگاه ورزشی غیرمجاز در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد عبداللهی در خصوص نظارت نظارت بر باشگاه‌های ورزشی اظهار کرد: تاکنون حدود نیمی از باشگاه‌های غیرمجاز شناسایی شده اند که به آنها تذکر داده ایم و پلمب بعضی از آنها در حال انجام است.

مسئول اداره ارزیابی عملکرد بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: پس از دستور مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان در خصوص ساماندهی باشگاه‌های ورزشی، ستاد نظارت بر سلامت اماکن ورزشی خراسان رضوی، حضور مسئولین استانی (معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد مقدس – رئیس محترم اداره نظارت بر اماکن عمومی استان، نماینده دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نماینده اداره کل تعزیرات حکومتی استان، نماینده صدا و سیما، نماینده استانداری، مسئول سازمان بسیج ورزشکاران و مسئولین مرتبط در اداره کل تشکیل که تاکنون ۳ جلسه در این خصوص تشکیل شده که با اجرای مصوبات این ستاد اقدامات لازم به منظور ساماندهی باشگاه‌های ورزشی استان در حال انجام است.

وی افزود: مکاتبات لازم با شهرستان‌های استان در این خصوص انجام پذیرفته و ادارات شهرستان‌ها با هماهنگی مسئولین ذی صلاح شهرستان نظارت بر باشگاه‌های خصوصی شهرستان را آغاز کرده‌اند که تاکنون حدود ۷۰ باشگاه غیرمجاز در شهرستان‌ها جز شهرستان مشهد شناسایی و جهت جلوگیری از فعالیت آنها به ادارات نظارت بر اماکن عمومی شهرستان‌ها معرفی شده اند.

عبداللهی ادامه داد: براساس آخرین اخبار، تعداد ۱۰۵۰ باشگاه ورزشی در مشهد اقدام به اخذ مجوز از اداره کل کرده‌اند که تعداد ۳۵۰ باشگاه مهلت پروانه بهره برداری آنها به پایان رسیده است که اقدامی جهت تمدید آن اقدام نکرده اند، همچنین تعداد حدود ۴۰۰ باشگاه ورزشی در مشهد به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند که شناسایی شده اند.

مسئول اداره ارزیابی عملکرد بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی تصریح کرد: بسیاری از تخلفات در باشگاه‌های غیرمجاز رخ می‌دهد، زیرا باشگاه‌هایی که مجوز فعالیت دارند نسبت به اجرای قوانین اهتمام می‌ورزند اما باشگاههای غیرمجاز مقید به رعایت قوانین نیستند.

وی بیان کرد: گزارش‌هایی مبنی بر برگزاری کلاس‌های مختلط، فروش مکمل، اخذ شهریه‌های نامتعارف به این اداره کل رسیده است.

عبداللهی گفت: تاکنون حدود نیمی از باشگاه‌های غیرمجاز شناسایی شده اند که به آنها تذکر داده ایم و پلمب بعضی از آنها در حال انجام است.

مسئول اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بیان کرد: این روند به صورت ضربتی تا پایان سال ادامه و در سال آتی به صورت منظم پیگیری خواهد شد.

همچنین وی از خانوده ها خواست تا قبل از ثبت نام در باشگاه‌ها از مجاز بودن آن اطمینان حاصل کنند تا از آسیب‌های بعدی جلوگیری شود.