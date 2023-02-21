راه اندازی ۸ بازارچه موقت عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن شعبانی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان جهرم که با دستور کار هماهنگی برپایی عرضه مستقیم محصولات کشاورزی برگزار شد، گفت: طرح مزرعه تا سفره با هدف شکل‌گیری بازارچه‌های عرضه تولیدات شهرستان برای کمک به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برگزار اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح می‌تواند بسیار مؤثر و مناسب باشد، افزود: از رسانه‌ها و فضای مجازی، مکان، زمان و کالای عرضه شده به عموم شهروندان اطلاع رسانی می‌شود.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم، جلوگیری از چندگانگی قیمت در بازار، تسهیل دسترسی مردم مناطق مختلف شهر به اقلام ارزان و تازه از کارکردهای بازارچه عرضه مستقیم برشمرد و گفت: این طرح موجب کاهش قیمت در واحدهای صنفی و پرهیز از هرج و مرج در بازار می‌شود.

شعبانی ادامه داد: هشت بازارچه به طور موقت در نقاط مختلف شهرستان (در بلوار نخلستان، آزادگان، جانبازان، رهبری، روستای کوشکسار و شهر قطب آباد و شهر دوزه) راه اندازی می‌شود.

وی بیان داشت: جهاد کشاورزی شهرستان وظیفه تأمین میوه به مقدار ۸۰ تن جهت اختصاص به این هشت مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی را برعهده دارد.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم اعلام کرد: همچنین نمایشگاه سوغات، هدایا و صنایع دستی در بلوار آزادگان از اوایل اسفندماه به مدت ۱۰ روز ایجاد خواهد شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان جهرم تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و نوسانات قیمت بازار، اعضای کارگروه تنظیم بازار دقت بیشتری در تهیه، توزیع و قیمت گذاری کالاهای اساسی مردم داشته باشند و در جلسه آتی از اقدامات انجام شده گزارش ارائه دهند.