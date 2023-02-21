زهرا آهنگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی؛ تا روز پنج‌شنبه، ضمن افزایش دما، در شهرهای صنعتی و پرجمعیت از جمله مشهد مقدس، گاهی افزایش آلاینده‌های جوی پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: امروز افزایش سرعت وزش باد (در نواحی بادخیز شمال و شرق گاهی وزش باد شدید با احتمال خیزش گردوخاک و بروز خسارت) رخ خواهد داد.

وی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس را طی فردا چهارشنبه قسمتی ابری به تدریج صاف، در پاره‌ای نقاط غبارآلود گاهی افزایش سرعت باد پیش بینی کرد.

آهنگرزاده بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۲- درجه سلسیوس سردترین و سرخس با بیشینه دمای ۲۲ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرستان‌های استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این کمینه و بیشینه دمای شهرستان مشهد مقدس بین ۱+ و ۱۶ درجه سلسیوس در نوسان بوده است. همچنین بیشترین شدت وزش باد از ایستگاه‌های هواشناسی بردسکن و تایباد با ۴۷ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.