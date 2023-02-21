پیش بینی وقوع سیل و سقوط بهمن در اصفهان / به ارتفاعات صعود نکنید

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی هواشناسی استان اصفهان مبنی بر افزایش دما اظهار داشت: بر این اساس باید توجه داشت که با افزایش دما شاهد ذوب شدن برف‌های چند روز اخیر خواهیم بود.

وی ادامه داد: از این رو با ذوب شدن برف‌ها جاری شدن رواناب و سیلاب در مسیل‌ها پیش بینی می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه ریزش بهمن در مناطق جنوب، غرب و شمال به ویژه در گردنه‌های برفگیر استان دور از انتظار نیست، تصریح کرد: از این رو توصیه می‌شود از هرگونه صعود به ارتفاعات برفگیر، کوهنوردی و انجام ورزش‌های زمستانی در مناطق پر خطر کوهستان‌های کرکس، زاگرس مارشنان و ارتفاعات سمیرم، فریدونشهر، فریدن، تیران کرون و بویین میاندشت خودداری شود.