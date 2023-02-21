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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۰۹

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد؛

پیش بینی وقوع سیل و سقوط بهمن در اصفهان / به ارتفاعات صعود نکنید

پیش بینی وقوع سیل و سقوط بهمن در اصفهان / به ارتفاعات صعود نکنید

اصفهان – مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: وقوع سیل و سقوط بهمن در شرایط فعلی با توجه به افزایش دما در استان اصفهان به ویژه در گردنه‌ها پیش بینی شده است.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی هواشناسی استان اصفهان مبنی بر افزایش دما اظهار داشت: بر این اساس باید توجه داشت که با افزایش دما شاهد ذوب شدن برف‌های چند روز اخیر خواهیم بود.

وی ادامه داد: از این رو با ذوب شدن برف‌ها جاری شدن رواناب و سیلاب در مسیل‌ها پیش بینی می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه ریزش بهمن در مناطق جنوب، غرب و شمال به ویژه در گردنه‌های برفگیر استان دور از انتظار نیست، تصریح کرد: از این رو توصیه می‌شود از هرگونه صعود به ارتفاعات برفگیر، کوهنوردی و انجام ورزش‌های زمستانی در مناطق پر خطر کوهستان‌های کرکس، زاگرس مارشنان و ارتفاعات سمیرم، فریدونشهر، فریدن، تیران کرون و بویین میاندشت خودداری شود.

کد مطلب 5714599

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