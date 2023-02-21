به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جواد حاجی‌زاده ظهر امروز سه شنبه در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان اهر گفت: شهدا، ایثارگران و خانواده‌های مکرم آن‌ها برای اقتدار و سربلندی نظام و انقلاب سنگ تمام گذاشته‌اند و ما از این حیث مدیون آنها هستیم.

وی افزود: شهدا و ایثارگران با شجاعت و اقتدار در برابر دشمنان ایستادگی کردند و دشمنان قسم خورده انقلاب سعی دارند از انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید جلوگیری کنند که این موضوع وظیفه و رسالت ما را سنگین‌تر می‌کند تا برای ترویج و نهادینه‌سازی این فرهنگ عاشورایی گام‌های اساسی برداریم.

امام جمعه اهر با اشاره به رسالت خطیر نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد: در برابر هجمه‌های دشمن که با تمامی امکانات و ناتوی فرهنگی ارزش‌های اسلامی ما را نشانه گرفته است، باید بیش از پیش در جهت نهادینه کردن فرهنگ ایرانی اسلامی، علی‌الخصوص فرهنگ ایثار و شهادت برنامه‌ریزی داشته باشیم.