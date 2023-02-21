به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی، ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان اظهار کرد: حمایت یک تیم ورزشی توسط شهرداری و شورای شهر اخیرا حواشی ایجاد کرده که نیاز است در خصوص این موضوع روشنگری شود تا افکار عمومی ذهنیت درستی داشته باشند.

وی در مورد نحوه حمایت از یک تیم ورزشی توسط شهرداری بیان کرد: هر تیمی از استان که بخواهد در کشور و در لیگ ملی حضور پیدا کند مورد حمایت واقع می‌شود و تأکید بر روی تیم خاصی نیست و شهرداری به عنوان حامی مالی این تیم عمل خواهد کرد.

استاندار زنجان به ایجاد نشاط اجتماعی تأکید کرد و گفت: انجام کارهای مختلف از قبیل برگزاری جشنواره‌ها نمی‌تواند اندازه یک تیم ورزشی در ایجاد نشاط اجتماعی تاثیرگذاری داشته باشد و جوانان به حضور در ورزشگاه‌ها ترغیب کند و باید با ایجاد علاقه برای طرفداری از تیم استان تحرک بیشتری برای نشاط اجتماعی ایجاد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان برای حضور تیم‌ها در لیگ ابراز کرد: در حال حاضر این استان، مجموعه ورزشی ۶ هزار نفری را در اختیار دارد و از طرفی ورزشگاه ۱۵ هزار نفری نیز در مراحل پایانی احداث قرار دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای ایجاد شور و نشاط در جوانان استفاده کرد.

افشارچی پشتیبانی مالی تیم‌های ورزشی توسط صنایع را مهم خواند و افزود: واحدهای تولیدی و صنایع استان با توجه به رسالت‌های اجتماعی خود می‌توانند به صورت مجموعه‌ای از شرکت‌ها در این مسیر پیشقدم شوند.