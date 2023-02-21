قیمت خط ۹۱۲ و انواع کدهای آن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قیمت خط ۹۱۲ براساس معیارهای گوناگونی تعیین می‌شود که یکی از مهمترین آنها کد خط یا کد سیم کارت است. کد خط به عددی گفته می‌شود که بعد از پیش شماره (۰۹۱۲) در شماره سیم کارت مدنظر قرار می‌گیرد. اما چرا قیمت خط ۹۱۲ با کدهای مختلف، تا این حد متفاوت است و کد خط چه اهمیتی دارد؟

کد خط یا سیم کارت چیست؟

همان طور که بیان شد، منظور از کد سیم کارت عددی است که پس از پیش شماره همراه می‌آید. برای مثال شماره ۰۹۱۲ ۶۵۵ ۸۸۷۷ یک سیم کارت کد ۶ است کد سیم کارت مشخص می‌کند که شماره مدنظر چقدر قدمت و اصالت دارد. به عنوان مثال خطوط کد ۱، قدیمی ترین نوع خطوط در سرشماره ۰۹۱۲ است.

هرچه عدد مربوط به کد سیم کارت کمتر باشد (شروع از عدد ۱)، بدان معنا است که سیم کارت مدنظر قدیمی تر بوده و صاحبان این سیم کارت‌ها از اولین کسانی محسوب می‌شوند که در ایران موبایل داشته‌‎اند. این امر موجب افزایش اعتبار کاری و بهبود پرستیژ صاحبان این سیم کارت‌ها شده و قیمت آنها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین کد خط را می‌توان یکی از عوامل مؤثر در قیمت خط ۹۱۲ بیان کرد.

اگر قصد خرید خط ۹۱۲ ارزان اما با یکی از کدهای محبوب را دارید، به شما خط کد ۲ کارکرده پیشنهاد می‌شود. کد ۲ بعد از کد ۱، از محبوبیت بیشتری بین سایر کدها برخوردار است و از دسته کدهای محبوب خطوط ۰۹۱۲ به شمار می‌آید. هرچند خطوط کد ۲ چندان ارزان نیستند اما برای افرادی که می‌خواهند خط ۹۱۲ ارزان و با کد محبوب تهیه کنند، نوع کارکرده این سیم کارت‌ها پیشنهاد می‌شود.

قیمت سیم کارت کد ۲ کارکرده نسبت به خطوط کد ۱ صفر بسیار کمتر است اما تقریباً به همان میزان محبوب بوده و موجب افزایش اعتبار اجتماعی مالک خود می‌شود. در ادامه تمامی کدهای مربوط به خطوط ۰۹۱۲ را به همراه ویژگی‌هایی که دارند، بیان می‌کنیم.

قیمت خط ۹۱۲ کد ۱

اگر قصد خرید خط ۰۹۱۲ را دارید و به دنبال بهترین گزینه‌ها هستید، یک خط کد ۱ رند صفر را به شما پیشنهاد می‌کنیم. خطوط کد ۱ از سال ۱۳۷۳ در بین متقاضیان خرید سیم کارت همراه اول ۰۹۱۲ توزیع شده‌اند. این خطوط قدیمی ترین نوع از سیم کارت‌های ۰۹۱۲ است و سیم کارت صفر (بدون کارکرد) آنها به سختی یافت می‌شود.

قیمت خطوط کد ۱ در صورت رند بودن شماره، می‌تواند حتی تا چند صد میلیون نیز افزایش پیدا کند و متقاضیان زیادی جهت خرید این نوع سیم کارت نیز وجود دارند. این سیم کارت‌ها جهت انجام امور و ارتباطات تجاری، برند سازی و درج در بنرهای تبلیغاتی گزینه‌های بسیار مناسبی هستند.

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۲

سیم کارت‌های کد ۲ کمی از خطوط کد ۱ ارزان‌تر هستند اما همان طور که گفته شد تقریباً به همان اندازه نزد افراد محبوبیت دارند. خطوط کد ۲ نیز بخصوص در صورت رند بودن شماره، جهت فعالیت‌های تجاری و برند سازی، گزینه‌های مناسبی است.

اگر قصد خرید خط ۰۹۱۲ با بودجه کمتری نسبت به خطوط کد ۱ و خطوط کد ۲ صفر را دارید، قیمت سیم کارت کد ۲ کارکرده می‌تواند با بودجه شما متناسب باشد.

قیمت خط ۰۹۱۲ با کد ۳

خط کد ۳ بعد از سیم کارت‌های کد ۲ و ۱، از محبوبیت زیادی بین سرشماره های ۰۹۱۲ همراه اول برخوردار است و کد ۳ همراه اول همیشه متقاضیان خرید و فروش خاص خود را داشته است.

خرید این سر شماره همیشه مقرون به صرفه و خریداران آن برای خرید سیم کارت هزینه معقولی پرداخت می‌کنند. خیلی از افراد ترجیح می‌دهند به جای استفاده از سیم کارت‌های کد ۱ و ۲ غیر رند و با همان بودجه نسبت به تهیه خط کد ۳ رند و خاص اقدام کنند.

از ویژگی‌های سیم کارت کد ۳ می‌توانیم به اعتبار اجتماعی مطلوب، مناسب برای استفاده‌های شخصی و البته قیمت مقرون به صرفه آن اشاره کنیم.

خطوط ۰۹۱۲ با کد ۴، ۵ و ۶

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ با کدهای ۴، ۵ و ۶ تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. قیمت خط ۰۹۱۲ با این کدها نسبت به کدهای پایین‌تر و مقرون به صرفه بوده و متقاضیان زیادی را نیز به خود اختصاص داده‌اند. این سیم کارت‌ها برای مصارف شخصی، گزینه‌های مناسبی هستند.

سیم کارت‌های ۹۱۲ تنها به دلیل داشتن سرشماره ۰۹۱۲، بسیار محبوب هستند و حتی با داشتن کدهای ارزان‌تر، می‌توانند اعتبار و وجهه اجتماعی و کاری افراد را تا حد زیادی بهبود ببخشند.

سیم کارت ۰۹۱۲ با کدهای ۷ و ۸

خطوط ۰۹۱۲ با کدهای ۷ و ۸ تقریباً در یک محدوده و قیمت قرار دارند و از نظر محبوبیت و اعتبار نیز حدوداً یکسان هستند.

خطوط کد ۷ و ۸ در دسته خط ۹۱۲ ارزان می‌باشند و بسیاری از افراد خرید شماره‌های رند این کدها را به خرید شماره‌های غیر رند کدهای پایین‌تر ترجیح می‌دهند. سیم کارت‌های کد ۷ و ۸ نیز مانند دسته قبلی، برای مصارف شخصی مناسب است.

خطوط کد ۹ و ۰

سیم کارت‌های دارای کد ۹ و ۰ جز موارد خط ۹۱۲ ارزان و قیمت آنها از قیمت سایر کدها کمتر است. با توجه به این که این نوع خطوط دارای سرشماره محبوب ۰۹۱۲ هستند، بازهم افراد زیادی متمایل به خرید آنها می‌باشند و با توجه به قیمت کمی که دارند، از خطوط پرفروش و پرطرفدار ۰۹۱۲ به شمار می آیند.

با مطالعه مواردی که تا به اینجا ذکر شدند، حتماً متوجه شده‌اید که خرید سیم کارت همراه اول ۰۹۱۲ چندان هم کار ساده‌ای نیست و موارد و ویژگی‌های زیادی بر قیمت خط ۹۱۲ مؤثر هستند؛ در نتیجه نمی‌توان بدون داشتن اطلاعات کافی وارد بازار خرید و فروش خطوط ۹۱۲ شد. بنابر این توصیه می‌شود اگر قصد خرید خط ۰۹۱۲ یا حتی فروش آن را دارید، حتماً به مراکز معتبر و قابل اطمینان مراجعه کنید.

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