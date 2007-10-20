عملیات اجرایی استاندارد سازی باید خصوصی شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز داوودی امروز درهمایش روز جهانی استاندارد در تهران گفت: درراستای ورود به صحنه های بین المللی به عنوان زبان مشترک محاوره ای باید ملاحظات بومی درتدوین مقررات استاندارد لحاظ شود.

وی با تاکید براینکه دولت نهم درراستای توسعه کشوردرسند چشم انداز20ساله باید به شکل دهی سیاست ها بپردازد، عنوان کرد: درسند چشم اندازبرخورداری جامعه ایرانی ازسلامت، رفاه، ایمنی، امنیت غذایی، بهره مندی ازمحصولات، خدمات و محیط زیست مطلوب مورد توجه قرارگرفته است.

معاون اول رئیس جمهوری بیان کرد: برخورداری از دانش پیشرفته و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری با استفاده از جنبش نرم افزاری و تولیدعلم و دستیابی به رشد پرشتاب و مستمراقتصادی درسند چشم انداز و توسعه کشور به عنوان موضع بسیارقوی ودرخورشایسته ملت ایران ترسیم شده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران درابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شایستگی دارا بودن مدل و الگوی رشد اقتصادی را طبق برنامه چهارم توسعه دارند، افزود: دربعد سیاسی شاهد پیشرفت های کشوردرزمینه رسیدن به اقتدارملی هستیم به طوریکه درمقایسه با پیشرفت های امروزوپیشرفت هایی که درزمان جنگ تحمیلی و پس ازآن، قبل ازروی کارآمدن دولت نهم، درسال گذشته و حتی ماه قبل، مشاهده می شود که دربعد بین المللی اقتداری که بوجود آمده هیچ گاه ایران با آن روبرو نبوده است.

داوودی عنوان کرد: هم اکنون درموقعیتی قرارداریم که رئیس جمهوری فضای امن رسانه ای استکباری را شکافت و پیام اسلام را به گوش میلیاردها انسان آزده با استفاده ازابزارهای رسانه ای استکباررسانده است.

وی با اشاره به اتکای مولفه های قدرت دردین مترقی اسلام، افزود: تدبیرموشکافانه مقام معظم رهبری وشجاعت بی نظیررئیس جمهورحماسه ای را آفرید که به دنبال پیام رسانی رئیس جمهور ،مسافرت رئیس جمهورروسیه به ایران صورت گرفت.

معاون اول رئیس جمهوریبا اشاره به سفررئیس جمهورروسیه به عنوان کشورمستقل ومقتدر به ایران،اظهار داشت: تاثیرپذیری وی ازفرمایشات مقام معظم رهبری بی نظیربود به طوریکه بنا به گفته وی طی این سفر نگرش ایشان نسبت به ایران تغییرکرده است.

وی اعلام کرد: درآینده شاهد پیامدهای مثبت و تعیین کننده ای در صحنه های بین المللی درجهت اقتداروعزت ایران خواهیم بود.

داوودی گفت: رسیدن به اهداف چشم انداز20 ساله کشوردرزمینه های سیاسی وارتباطات بین المللی روند مثبتی را دنبال می کند ضمن اینکه مولفه های اقتصادی و تحکیم زیربناها ازعوامل دیگراقتدارنظام دراین چشم اندازاست.

وی با اشاره به توانایی کشوربه عنوان نیروی سازنده و پیمانکاربرتر درکشورهای همسایه، بیان کرد: کالاهای ایرانی صحنه های بین المللی را درحیطه خود درآورده و این تصویر پیش روی ما است که با اتکا به یکسری فاکتورهای تکمیلی و روشن و قابل مشاهده ازسوی مقام معظم رهبری برای نظام طراحی شده است.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید برافزایش کیفیت کارایی، سلامت وامنیت درراستای ورود کالاهای تولید داخلی به کشورهای همسایه، تصریح کرد: برای تولید کننده و مصرف کننده بحث استانداردسازی به عنوان یک حفاظ ایمنی مطرح است به نحوی که این حفاظ مجموعه حرکت نظام را تا تحت حمایت قرارمی دهد و اصلاح تولیدات را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اصلاح کیفیت تولیدات خاص صنعت نیست، افزود: درکلیه حیطه ها بحث استانداردسازی مورد توجه است به طوری که کیفیت وافزایش کارآیی یکی ازاهداف استاندارد شناخته می شود.

داوودی گفت:بدون اتکا به کاهش هزینه و قیمت تمام شده، نمی توان دربازارهای بین المللی ادعایی داشت لذا درراستای تحقق این امراستاندارد سازی امری ضروری است.

وی تاکید کرد: حضوردر صحنه بین المللی با صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی میسر می شود و صادرات قادر نخواهد بود بدون کیفیت و استانداردسازی نقش خود را به عنوان کالای برتر به نمایش گذارد.

معاون اول رئیس جمهوریافزود: دررقابت بین المللی که با کاهش هزینه ها همراه است، افزایش کیفیت و استانداردسازی نقش تعیین کننده ای را برعهده دارد و تکنولوژی برتردرقالب استاندارد می تواند به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری ونیز صرفه جویی درامرتولیدی منتهی شود.

وی سلامت ایمنی وامنیت مصرف کننده را ازاهداف چشم انداز خواند و گفت: استاندارد با تجمیع و شفاف سازی اطلاعات در جلوگیری از اصراف و صرفه جویی نقش موثری را ایفا می کند .

داوودی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری درسال گذشته مبنی براصل 44 قانون اساسی، اظهار داشت: استاندارد کمک موثری به اجرایی شدن این سیاست ها و ارزیابی صحیح از ثروت های مورد معامله در چارچوب قوانین استاندارد می کند.

وی درپایان آمادگی دولت نهم را برای حمایت از پروسه استاندارد سازی با توجه به ارتقای کیفیت و استمرا حضوردر صحنه های بین المللی و ایجاد رفاه برای مصرف کنندگان داخلی وافزایش راندمان تولید اعلام کرد.