نشست کشورهای عربی درباره برنامه هسته ای مشترک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروزنامه الخلیج، آژانس بین المللی انرژی اتمی درنظردارد هفته جاری گزارش اولیه خود را درباره بررسی های اولیه مربوط به امکان آغاز برنامه هسته ای از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس ارائه می دهد.

روزنامه اخبارالخلیج بحرین به نقل ازمعاون برنامه ریزی و بررسی های وزارت برق و آب این کشور گزارش داد: درپی ارائه این گزارش ، کارشناسان و مسئولان کشورهای حاشیه خلیج فارس درریاض - پایتخت عربستان- گردهم جمع می شوند.

به گفته این مقام بحرینی، دربین کشورهای حاشیه خلیج فارس، رویکرد واقعی و مشترکی درباره ایجاد یک برنامه هسته ای وجود دارد و کشوربحرین درواقع طرف فعالی برای اجرایی کردن این رویکرد به شمار می رود.



لازم به ذکر است؛ شورای همکاری خلیج فارس و آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه فوریه گذشته ( بهمن 86) توافق کردند تا در زمینه امکان مطالعات درباره طرح های منطقه ای برای یک برنامه انرژی هسته ای همکاری کنند.



چندی پیش روزنامه البیان به نقل از "محمد ابراهیم شاکر" معاون رئیس شورای امورخارجه مصر و کارشناس امور تسلیحاتی و منع گسترش سلاح های هسته ای نوشته بود که ساخت نیروگاه های هسته ای در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با سفر تیمی از کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به این کشورها، مورد بررسی قرار می گیرد.