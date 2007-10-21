واگذاری سیم کارت دایمی به روز است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم افتتاح 177مرکز پست بانک روستایی فارس در شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر واگذاری این نوع سیم کارت ظرف کمتر از یک ماه صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در بخش سیم کارت های اعتباری نیز واگذاری طی دو ماه انجام می شود و تاکنون موفق به کاهش این مدت زمان نشده ایم.

وزیر ارتباطات با اعلام این که برخی مشکلات بانکی باعث افزایش مدت زمان واگذاری سیم کارت ها شده است، ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی و اقدامات صورت گرفته امیدواریم زمان دو ماهه واگذاری سیم کارت اعتباری نیز کاهش یابد.

وی با بیان این که روند توسعه تلفن همراه در سطح کشور دیر شروع شد، عنوان کرد: با آغاز کار دولت نهم سعی شد که تلفن همراه نیز مانند تلفن ثابت روند توسعه و پیشرفت خود را شروع کند و در حال حاضر نیز مشغول جبران عقب ماندگی های خود در این بخش هستیم.

سلیمانی با اشاره به ضریب نفوذ 35 درصدی تلفن همراه بیان داشت: با توجه به اپراتورهایی که در بخش تلفن همراه در حال فعالیت هستند، روند توسعه این بخش نیز سریع تر صورت خواهد گرفت.