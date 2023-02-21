  1. استانها
  2. گلستان
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۶:۲۷

معاون اول قوه قضاییه:

رسیدگی به پرونده‌های قضایی در ایام تعطیل از سال آینده آغاز می‌شود

رسیدگی به پرونده‌های قضایی در ایام تعطیل از سال آینده آغاز می‌شود

گرگان- معاون اول قوه قضائیه گفت: با هدف کاهش اطاله دادرسی و بهبود رضایتمندی مردم، مقرر است تا برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده‌ها در روزهای تعطیل سال آینده در برخی استان‌های کشور اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مصدق عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و ممانعت از اطاله دادرسی یکی از رویکردهای اصلی قوه قضائیه برای سال آینده است.

معاون اول قوه قضائیه افزود: بر اساس یکی از برنامه‌های ترسیم شده در نظر داریم تا در تعدادی از استان‌های کشور فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضائی در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل هم ادامه داشته باشد.

وی افزود این فرآیند پس از ۶ ماه ارزیابی خواهد شد و در صورت کسب چشم اندازهای ترسیمی و موفقیت لازم در همه استان‌های کشور جاری خواهد شد و برخی پرونده‌ها در ساعات غیراداری و روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیلات تقویمی رسیدگی خواهند شد.

حجت الاسلام مصدق گفت: یکی از موضوعاتی که در اجرای این فرایند باید به آن توجه کرد مقوله تأمین اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و کادر قضائی دخیل در این فرآیند است.

کد مطلب 5714737

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها