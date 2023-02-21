به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مصدق عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و ممانعت از اطاله دادرسی یکی از رویکردهای اصلی قوه قضائیه برای سال آینده است.

معاون اول قوه قضائیه افزود: بر اساس یکی از برنامه‌های ترسیم شده در نظر داریم تا در تعدادی از استان‌های کشور فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضائی در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل هم ادامه داشته باشد.

وی افزود این فرآیند پس از ۶ ماه ارزیابی خواهد شد و در صورت کسب چشم اندازهای ترسیمی و موفقیت لازم در همه استان‌های کشور جاری خواهد شد و برخی پرونده‌ها در ساعات غیراداری و روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیلات تقویمی رسیدگی خواهند شد.

حجت الاسلام مصدق گفت: یکی از موضوعاتی که در اجرای این فرایند باید به آن توجه کرد مقوله تأمین اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و کادر قضائی دخیل در این فرآیند است.