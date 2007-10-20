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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۰۸

شرکت 700 نفر از شهروندان استان مرکزی در پیاده روی خانوادگی و ورزش صبحگاهی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی گفت: 700 نفر از شهروندان استان مرکزی در همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی و ورزش صبحگاهی شرکت کردند.

خسرو قمری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک به مناسبت هفته تربیت بدنی افزود: این همایش صبح روز گذشته همزمان با دومین روز از هفته تربیت بدنی همزمان با سراسر کشور برگزار شد و شرکت کنندگان مسیر سالن ورزشی 22 بهمن تا پارک امیرکبیر اراک را پیاده روی کردند.

وی اظهار داشت: توجه به ورزش همگانی از اولویت های اصلی اداره کل تربیت بدنی استان مرکزی است و در چند سال اخیر با برگزاری جشنواره ها و همایش های مختلف ورزشی، شاهد گرایش بیشتر مردم به ورزش بوده ایم .

قمری در ادامه با تبریک فرا رسیدن هفته تربیت بدنی به ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش استان بیان داشت: هفته تربیت بدنی تنها مختص قشر ورزشکار نیست و به تمام اقشار جامعه اختصاص دارد .

مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی همچنین خواستار توجه بیشتر مئسولان به ورزش استان شد و ادامه داد: شرکت ها و کارخانجات استانی باید هزینه کردن در ورزش را سرمایه گذاری بدانند و به سلامت مردم و جامعه، توجه بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 571474

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