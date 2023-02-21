معاون استاندار گلستان، ۱۷ معاون مدیرکل را ازجلسه اشتغال اخراج کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد دهنوی معاون امور اقتصادی استاندار گلستان عصر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان گلستان، تعداد ۱۷ معاون مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان گلستان را به سبب نداشتن اختیارات کافی و همچنین ناتوانی در ارائه گزارش و عملکردهای حوزه اشتغال از جلسه اخراج کرد.

سید محمد دهنوی در پایان این جلسه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مقوله اشتغال و کارآفرینی یکی از مباحث و وعده‌های مهم دولت سیزدهم به مردم است که برای تحقق حداکثری آن نیازمند مشارکت بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های عضو کارگروه اشتغال هستیم.

دهنوی ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در این جلسات حاضر شوند و دلایل عدم تحقق و یا موفقیت‌های حاصله در حوزه اشتغال آفرینی در حوزه مرتبط با دستگاه اجرای خویش را تشریح کنند.

وی ادامه داد: تعهد اشتغال استان گلستان برای امسال ۳۱ هزار فقره شغل بود که این مقوله تاکنون محقق شده است.

دهنوی با تاکید بر راستی‌آزمایی از آمار اشتغال ایجادشده دستگاه‌ها، اضافه کرد: کارگروه اشتغال صحت آمار ارائه‌شده را به طور مرتب سنجش خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت آمار در نظام برنامه‌ریزی تاکید کرد: باید آمار و اطلاعات کاملاً نظام‌مند و به‌روز ارائه شود تا بتواند مبنای درستی برای تصمیم‌گیری‌ها باشد.