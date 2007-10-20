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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۴۷

/کاراته قهرمانی جهان/

درخشش جوانان ایران در استانبول / حسن بیگی از مبارزه با نماینده رژیم اشغالگر قدس خودداری کرد

یکی از امیدهای ایران برای کسب مدال طلا در رقابتهای جهانی ترکیه با عدم حضور مقابل نماینده رژیم اشغالگر قدس یک بار دیگر با ملت مظلوم فلسطین همدردی نمود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسن بیگی در وزن 65 کیلوگرم قبل از عدم رویارویی با حریفی از رژیم اشغالگر قدس، کاراته کا تایوانی را از پیش رو برداشته بود.

اما در سایر اوزان کاراته‌کاهای کومیته‌ انفرادی تیم ملی جوانان ایران مسابقه‌های خود را با پیروزی‌های متوالی آغاز کردند. در وزن 55- کیلوگرم، وحید حسنی‌پور به ترتیب حریفانی از آمریکا، آذربایجان و ایتالیا را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد. پویا سلطانی در 60- کیلوگرم در مسابقه‌ اول خود حریف لهستانی را مغلوب کرد . 
این مسابقات در حال بپیگری است.

کد مطلب 571476

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