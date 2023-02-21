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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۶:۵۵

فرماندار قزوین:

بسیج سازندگی مسیر موفق مردمی‌سازی فعالیت‌ها است

بسیج سازندگی مسیر موفق مردمی‌سازی فعالیت‌ها است

قزوین- فرماندار قزوین گفت: فعالیت‌های بسیج سازندگی می‌تواند الگوی موفق مردمی‌سازی و اهمیت دادن به تخصص و تعهد گروه‌های مردمی محسوب شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کاظمی فرماندار قزوین در حاشیه بازدید از سازمان بسیج سازندگی استان قزوین اظهار داشت: امروز بسیج سازندگی به عنوان یک ستون مستحکم در حمایت از دولت با اتصال به بدنه کارشناسی مردمی توانسته بارهای سنگینی که سال‌های سال بر زمین مانده بود را بردارد و کارهای ناممکن را به سرانجام برساند.

وی با بیان اینکه سطح پروژه‌های انجام شده توسط بسیج سازندگی در شهرستان قزوین یک سطح مترقی و قابل اتکاست، اضافه کرد: امروز این نهاد مقدس سخت‌ترین پروژه‌ها را با مدیریت و کار اصولی با کمترین هزینه ممکن به سرانجام می‌رساند و هر روز شاهد خبرهای خوش از پایان پروژه‌ها در اقصی نقاط شهرستان توسط بسیج هستیم.

فرماندار قزوین مدل کار بسیج سازندگی را حلقه گمشده مردمی سازی فعالیت‌ها در دولت‌های گذشته خواند و گفت: اگر می‌خواهیم بدون بزرگ کردن دولت به توان متخصصین، فعالین و دلسوزان در اقشار مختلف مردم دست پیدا کنیم باید دنبال مسیرهای نو باشیم که قطعاً ظرفیت عمومی بسیج یکی از این راه‌های امتحان شده و موفق است.

کد مطلب 5714776

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