جمع آوری و ساماندهی معتادین متجاهر کرمانشاه نباید مقطعی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی بعد از ظهر سه شنبه در پنجمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که به حضور مسئولین نهادهای مربوطه در سالن شهید سلیمانی استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: برای مقابله با گسترش اعتیاد و جمع آوری معتادین متجاهر نباید به طور مقطعی عمل کرد.

وی افزود: به منظور اثر گذاری و دریافت نتیجه مطلوب اقدامات همه جانبه برای ساماندهی معتادین باید انجام شود و از برخوردهای کوتاه مدت و اجرای طرح‌های خاص در مدت زمان‌های کوتاه مانند عید نوروز باید خودداری کرد و برای موفقیت در این زمینه استمرار نیاز اقدامات نیاز است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به حضور تدریجی معتادان و افزایش تعداد آنها در شهر کرمانشاه جمع آوری و ساماندهی معتادین به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت نیازمند عزم جدی برای پایان دادن به این معضل هستیم.

شعبانی با تاکید بر اینکه راهکارهای گذشته برای جمع‌آوری معتادین پاسخگو نبوده، خاطرنشان کرد: برای مقابله و جلوگیری از گسترش این معتادین در شهر به برنامه‌های راهبردی و کاربردی‌تری نیازمند بوده که در حال حاضر ۵۷۰ در حال حاضر در کمپ‌های ترک اعتیاد زیر نظر هستند.